Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 02.04.2019
В ЦИК обработали почти 98% голосов
В ЦИК обработали почти 98% голосов
Итоги 1 апреля: Результаты выборов, зарплаты у военных, конец "дружбы" с РФ
Итоги 1 апреля: Результаты выборов и зарплаты у военных
Надежда Киченок зачехлила ракетку в Чарльстоне
Надежда Киченок зачехлила ракетку в Чарльстоне
Приметы и обряды на 2 апреля – День Фотиньи Колодезницы
Приметы и обряды на 2 апреля – День Фотиньи Колодезницы

Итоги 1 апреля: Результаты выборов, зарплаты у военных, конец "дружбы" с РФ

Смотрите фото (9)
Итоги 1 апреля: Результаты выборов, зарплаты у военных, конец "дружбы" с РФ
08:45 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В первом туре выборов президента Украины побеждает Владимир Зеленский по подсчету почти 100% голосов. Бойцам Операции Объединенных сил и патрульным полицейским увеличили зарплаты. Договор о дружбе Украины и России прекратит действовать. Два корабля НАТО зашли в порт Одессы. Такими были главные новости 1 апреля в Украине.

Результаты первого тура выборов 

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22:30 час 1 апреля подсчитали 95,76% голосов избирателей. В первом туре выборов лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,22%.

Подсчет официальных результатов:

Владимир Зеленский – 30,22%

Петр Порошенко – 15,94%

Юлия Тимошенко – 13,39%

Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,60% та 6,95%.

Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования

Военным и патрульным увеличили зарплаты

Зарплаты выросли у военных-участников Операции Объединенных сил за выполненные в марте задачи в составе подразделений, участвующих в Операции Объединенных сил на Донбассе.

С 1 марта размер выплат за участие в ООС на первой линии столкновения вырос на 2 тысячи гривен (общая сумма составила 12 тысяч гривен);

размер выплат за участие в ООС на второй линии столкновения вырос на 1 тысячу гривен (общая сумма – 5 тысяч 500 гривен).

В Минобороны сообщили, что вознаграждение также выплатят военнослужащим ВМС за время выполнения боевых задач в Азовском море. Вознаграждение составит 12 тысяч гривен за месяц пропорционально дням участия.

Сколько денег будет получать рядовой военный-контрактник за выполнение задач в зоне ООС?

на первой линии соприкосновения – увеличенную сумму от 22 тысяч 157 гривен;

на второй линии соприкосновения – от 15 тысяч 557 гривен.

Сотрудникам патрульной полиции Украины повысили зарплаты на 2 тысячи гривен. А еще патрульные будут получать тысячу гривен премии за регистрацию факта дачи взятки.

Повышенные зарплаты патрульных полицейских, которые они будут получать "на руки" за вычетом всех налогов:

  • патрульные, которые работают в городах с населением меньше миллиона теперь будут получать 10 тысяч 100 гривен (было – 8 тысяч 100 гривен);
  • патрульные в городах с населением свыше 1 миллиона зарабатывать 12 тысяч 100 гривен (было – 10 тысяч 100 гривен);
  • патрульные в Киеве будут получать зарплату в размере 13 тысяч 100 гривен (было – 10 тысяч 100 гривен).

"А у подразделений "ТОР" – еще больше! Эти цифры – минимум. А дальше, учитывая должность, – больше! Плюс-премии за разные подвиги и заслуги",– сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

А еще сейчас решают вопрос по обеспечению правоохранителей жильем, добавил Жуков. Этим занимается уже созданный отдел по жилищному обеспечению.

Договор о дружбе Украины и России прекратит действовать

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией с 1 апреля не является действующим.

Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным. Стороны обязались, в частности, уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга и подтверждали незыблемость границ между ними.

Договор был заключен на срок в десять лет, и в 2008 году его действие было автоматически продлено.

Два корабля НАТО зашли в порт Одессы

Фрегат королевских ВМС Канады Торонто и фрегат ВМС Испании Санта Мария прибыли с визитом в Одесский морской порт. После Одессы корабли примут участие в учениях PASSEX совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения совместимости между кораблями НАТО и государств-партнеров.

В рамках дружеского визита для граждан предусмотрены экскурсии. В частности, вход будет свободным с 13:00 до 17:00 – на фрегат "Торонто", с 16:00 до 19:00 – на корабль "Санта Мария". 

Во время пребывания в Одессе капитаны фрегатов проведут встречи с военными ВС Украины и представителями местной власти, примут участие в учениях PASSEX совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения совместимости с кораблями Альянса и государств-партнеров.

Как мир отреагировал на выборы президента Украины

Реакция ЕС

В Евросоюзе же ничего не хотят комментировать до отчета Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

"Мы очень тщательно наблюдаем за президентскими выборами в Украине и ожидаем предварительную оценку Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), который будет опубликован сегодня после обеда, и мы планируем реагировать уже тогда. БДИПЧ ОБСЕ направило значительное количество наблюдателей в страну, и это то, что мы будем учитывать, реагируя", – отметила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Реакция Канады

В Канадской Миссии Наблюдения CANADEM заявили, что выборы в Украине состоялись свободно и честно.

"Выборы были проведены честно, свободно. И они таким образом развивают доверие населения к демократическим процессам. Люди знают, что их голос будет учтен, и демократические процессы будут усилены. Избирательноая среда была конкурентной, и явка 63% – это такой показатель, которого хотели бы достичь много развитых демократий в мире",– прокомментировал председатель Комиссии Ллойд Аксуорти.

Реакция ПАСЕ и ПА НАТО

Представитель группы наблюдателей за выборами от Парламентской Ассамблеи Совета Европы Март ван де Вен заявил, что избирательный процесс в Украине было организован на высоком уровне и без ограничений для участников процесса.

Выборы Президента Украины: подсчет голосов, результаты голосования, онлайн-трансляция из ЦИК

На Донбассе изменились правила пересечения линии разграничения

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили об изменении сроков действия разрешений для пересечения линии разграничения на Донбассе.

Так, заявления, которые будут поданы (или переподаются) по 28.03.2019 года получают неограниченный срок действия. Заявления, которые уже поданы и обработаны до 28.03.2019, имеют срок действия 1 год. После окончания срока действия, их можно будет переподать с неограниченным сроком действия.

В Николаеве на реке Ингул вспыхнул самый мощный в нынешнем году пожар камыша. 

Благодаря сильному ветру пожар распространился на площадь несколько десятков гектаров. В отдельные моменты пламя достигало высоты около 50 метров, а столб черного дыма был виден практически из каждого района города.

На место происшествия прибыли два экипажа пожарных и оперативный автомобиль, однако очаг возгорания находился примерно в 100 метров от берега, куда пожарные достать не могли, им оставалось только наблюдать за бушующим пламенем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Военные, Зарплаты, результаты выборов, Выборы 2019, ООС, Итоги дня, Главные новости, Дружба с РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обработаны 90% протоколов: официальные результаты выборов
02 Приметы и обряды на 2 апреля – День Фотиньи Колодезницы
03 В МИД ФР назвали президентскую кампанию в Украине "грубой и грязной"
04 Аваков рассказал, что он думает о Зеленском
05 Центризбирком уже принял бумажные протоколы от 3 окружных комиссий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработала протоколы на заграничном округе
ЦИК обработала протоколы на заграничном округе
Сутки в ООС: оккупанты 18 раз открывали огонь, трое военных ранены
Сутки в ООС: оккупанты 18 раз открывали огонь, трое военных ранены
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Рецепт дня: постные котлеты из тыквы
Рецепт дня: постные котлеты из тыквы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь