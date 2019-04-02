Итоги 1 апреля: Результаты выборов, зарплаты у военных, конец "дружбы" с РФ

Новости Украины: В первом туре выборов президента Украины побеждает Владимир Зеленский по подсчету почти 100% голосов. Бойцам Операции Объединенных сил и патрульным полицейским увеличили зарплаты. Договор о дружбе Украины и России прекратит действовать. Два корабля НАТО зашли в порт Одессы. Такими были главные новости 1 апреля в Украине.

Результаты первого тура выборов

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22:30 час 1 апреля подсчитали 95,76% голосов избирателей. В первом туре выборов лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,22%.

Подсчет официальных результатов:

Владимир Зеленский – 30,22%

Петр Порошенко – 15,94%

Юлия Тимошенко – 13,39%

Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,60% та 6,95%.

Военным и патрульным увеличили зарплаты

Зарплаты выросли у военных-участников Операции Объединенных сил за выполненные в марте задачи в составе подразделений, участвующих в Операции Объединенных сил на Донбассе.

С 1 марта размер выплат за участие в ООС на первой линии столкновения вырос на 2 тысячи гривен (общая сумма составила 12 тысяч гривен);

размер выплат за участие в ООС на второй линии столкновения вырос на 1 тысячу гривен (общая сумма – 5 тысяч 500 гривен).

В Минобороны сообщили, что вознаграждение также выплатят военнослужащим ВМС за время выполнения боевых задач в Азовском море. Вознаграждение составит 12 тысяч гривен за месяц пропорционально дням участия.

Сколько денег будет получать рядовой военный-контрактник за выполнение задач в зоне ООС?

на первой линии соприкосновения – увеличенную сумму от 22 тысяч 157 гривен;

на второй линии соприкосновения – от 15 тысяч 557 гривен.

Сотрудникам патрульной полиции Украины повысили зарплаты на 2 тысячи гривен. А еще патрульные будут получать тысячу гривен премии за регистрацию факта дачи взятки.

Повышенные зарплаты патрульных полицейских, которые они будут получать "на руки" за вычетом всех налогов:

патрульные, которые работают в городах с населением меньше миллиона теперь будут получать 10 тысяч 100 гривен (было – 8 тысяч 100 гривен);

патрульные в городах с населением свыше 1 миллиона зарабатывать 12 тысяч 100 гривен (было – 10 тысяч 100 гривен);

патрульные в Киеве будут получать зарплату в размере 13 тысяч 100 гривен (было – 10 тысяч 100 гривен).

"А у подразделений "ТОР" – еще больше! Эти цифры – минимум. А дальше, учитывая должность, – больше! Плюс-премии за разные подвиги и заслуги",– сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

А еще сейчас решают вопрос по обеспечению правоохранителей жильем, добавил Жуков. Этим занимается уже созданный отдел по жилищному обеспечению.

Договор о дружбе Украины и России прекратит действовать

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией с 1 апреля не является действующим.

Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным. Стороны обязались, в частности, уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга и подтверждали незыблемость границ между ними.

Договор был заключен на срок в десять лет, и в 2008 году его действие было автоматически продлено.

Два корабля НАТО зашли в порт Одессы

Фрегат королевских ВМС Канады Торонто и фрегат ВМС Испании Санта Мария прибыли с визитом в Одесский морской порт. После Одессы корабли примут участие в учениях PASSEX совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения совместимости между кораблями НАТО и государств-партнеров.

В рамках дружеского визита для граждан предусмотрены экскурсии. В частности, вход будет свободным с 13:00 до 17:00 – на фрегат "Торонто", с 16:00 до 19:00 – на корабль "Санта Мария".

Во время пребывания в Одессе капитаны фрегатов проведут встречи с военными ВС Украины и представителями местной власти, примут участие в учениях PASSEX совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения совместимости с кораблями Альянса и государств-партнеров.

Как мир отреагировал на выборы президента Украины

Реакция ЕС

В Евросоюзе же ничего не хотят комментировать до отчета Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

"Мы очень тщательно наблюдаем за президентскими выборами в Украине и ожидаем предварительную оценку Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), который будет опубликован сегодня после обеда, и мы планируем реагировать уже тогда. БДИПЧ ОБСЕ направило значительное количество наблюдателей в страну, и это то, что мы будем учитывать, реагируя", – отметила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Реакция Канады

В Канадской Миссии Наблюдения CANADEM заявили, что выборы в Украине состоялись свободно и честно.

"Выборы были проведены честно, свободно. И они таким образом развивают доверие населения к демократическим процессам. Люди знают, что их голос будет учтен, и демократические процессы будут усилены. Избирательноая среда была конкурентной, и явка 63% – это такой показатель, которого хотели бы достичь много развитых демократий в мире",– прокомментировал председатель Комиссии Ллойд Аксуорти.

Реакция ПАСЕ и ПА НАТО

Представитель группы наблюдателей за выборами от Парламентской Ассамблеи Совета Европы Март ван де Вен заявил, что избирательный процесс в Украине было организован на высоком уровне и без ограничений для участников процесса.

На Донбассе изменились правила пересечения линии разграничения

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили об изменении сроков действия разрешений для пересечения линии разграничения на Донбассе.

Так, заявления, которые будут поданы (или переподаются) по 28.03.2019 года получают неограниченный срок действия. Заявления, которые уже поданы и обработаны до 28.03.2019, имеют срок действия 1 год. После окончания срока действия, их можно будет переподать с неограниченным сроком действия.

В Николаеве на реке Ингул вспыхнул самый мощный в нынешнем году пожар камыша.

Благодаря сильному ветру пожар распространился на площадь несколько десятков гектаров. В отдельные моменты пламя достигало высоты около 50 метров, а столб черного дыма был виден практически из каждого района города.

На место происшествия прибыли два экипажа пожарных и оперативный автомобиль, однако очаг возгорания находился примерно в 100 метров от берега, куда пожарные достать не могли, им оставалось только наблюдать за бушующим пламенем.