Итоги 8 апреля: Общественное готово к дебатам, испытания нового радара и отстранение главы Одесской ОГА

Новости Украины: Порошенко попытался отстранить главу Одесской ОГА. Аласания заверил, что Общественное готово к дебатам 19 апреля. Мангер перед очередным судом попал в реанимацию. Военные испытали новый мощный радар. Такими были главные новости понедельника, 8 апреля, в Украине и мире.

Порошенко попытался отстранить главу Одесской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко попытался отстранить Максима Степанова с должности председателя Одесской облгосадминистрации. Указ об этом датированный 6 апреля, появился на официальном сайте главы государства. На его место Порошенко сразу же назначил заместителя – Сергея Паращенка.

В свою очередь, отстраненный Максим Степанов отказался покидать эту должность. Он считает, что указ президента является незаконным.

Он добавил, что документ, который появился на сайте президента "не имеет ничего общего с законодательством Украины". Степанов отметил, что 5 апреля Порошенко лично предложил уйти ему в отставку, однако он отклонил это предложение.

"Он просто вышел за пределы полномочий президента, определенных Конституцией",- заявил Максим Степанов.

Чуть позже в штабе Петра Порошенко отметили, что указ еще не подписан президентом и подтвердили, что глава государства действительно не имел права подписывать такое представление без предварительного решения Кабинета министров. Вероятнее всего, Кабмин предоставит такое представление Порошенко 10 апреля.

Аласания заверил, что Общественное готово к дебатам 19 апреля

Председатель правления Общественного Зураб Аласания назвал ориентировочную стоимость проведения теледебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский".

"Основные вещи – это аренда стадиона. Его нужно будет арендовать минимум на два дня, чтобы все это устроить и построить там сцену. Далее зависит от самих сцен, где будет их расположение, какие экраны там будут, освещение, озвучивание и так далее. Вместе все это потянуло примерно на 6 миллионов гривен",– сказал глава Общественного.

В то же время, он отметил: если будет доказано, что дебаты на стадионе, – это политическая агитация, то придется еще заплатить телеканалам за их трансляцию.

"Это отдельные суммы, которые я посчитать не могу. В ЦИК лежат эти прайсы (телеканалов за трансляцию агитации – ред.), они неизменны уже и дополнительно это может быть еще 6 миллионов", – подчеркнул Аласания.

Мангер в реанимации

Председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера госпитализировали из-за проблем с сердцем. Из-за этого подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк 8 апреля не появится на судебном заседании.

"Владислав Мангер попал в кардиологический диспансер и все еще находится в реанимационном отделении",- пояснил адвокат подозреваемого.

По его словам, Мангеру стало плохо вечером 5 апреля – в день, когда на него снова надели электронный браслет. Теперь Мангер не может присутствовать в зале суда.

Украина успешно испытала новый контрбатарейный радар

На одном из полигонов Вооруженных Сил Украины украинские военные проверили боевую готовность контрбатарейного радара 1Л220УК. Он предназначен для разведки позиций артиллерии противника.

Он оснащен мощной радиолокационной станцией, которая работает в микроволновом диапазоне. Благодаря этому радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полетов. Украинские бойцы скоро смогут получить на вооружение эту новинку от отечественных конструкторов.

Так, благодаря ей бойцы смогут определять на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет

Коломойский обозначил планы по ПриватБанку

Бизнесмен Игорь Коломойский заявляет, что не намерен возвращать национализированный Приватбанк, но хочет вернуть капитал в 2 миллиарда долларов. Об этом он сказал в интервью, опубликованном в понедельник, 8 апреля.

"Мне не нужен ПриватБанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", - сказал Коломойский, отвечая на вопрос, планирует ли он подавать новые иски с требованием компенсации.

В Луганской области отключили телевидение и радио

Украинское телерадиовещание частично отключено с 4 апреля в Луганской области, говорится в обращении коллектива филиала ПАО "НОТУ "Региональная дирекция UA:Донбасс".

"С 4 апреля 2019 года на территории Луганской области частично отключено вещание украинских теле- и радиоканалов. Из-за обесточивания объектов Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения (РРТ) отсутствует аналоговый сигнал и цифровое телевидение Т2 в Станице Луганской, Сватово, Беловодске, Меловом, Новопскове и Лисичанске. Из-за долга перед ООО "ЛЭО" с 9:00 четверга обесточена башня в г.Лисичанск", - сказано в обращении, фотокопию которого опубликовал в понедельник на своей странице в Фейсбуке сотрудник телеканала "UA:Донбасс" Андрей Шаповалов.