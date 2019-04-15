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Итоги 14 апреля: дебаты Порошенко, увольнение Семочко, Таиланд без виз и выборы в Финляндии

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Итоги 14 апреля: дебаты Порошенко, увольнение Семочко, Таиланд без виз и выборы в Финляндии
08:32 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко провел дебаты без Зеленского на НСК "Олимпийский". Скандального контрразведчика Сергея Семочко уволили. Смертельное ДТП с украинцами в Польше.Украинцы получили безвиз с Таиландом. В Финляндии состоялись парламентские выборы. Такими были главные новости воскресенья, 14 апреля, в Украине и мире.

Дебаты Порошенко

На НСК "Олимпийский" состоялось мероприятие, которое действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко анонсировал как дебаты, пригласив на них своего оппонента на выборах Владимира Зеленского. Однако тот так и не пришел на стадион в указанное время. 

Поэтому Порошенко решил подождать Зеленского час и в это время отвечал на вопросы журналистов. После этого глава государства имел короткое выступление перед собравшимися под стенами НСК "Олимпийский". Порошенко пригласил их внутрь, на стадион, для совместного фото. В штабе Зеленского успели прокомментировать отсутствие своего кандидата на анонсированных Порошенко дебатах. Так, спикер штаба Дмитрий Разумков сказал, что это был всего лишь агитационный митинг Порошенко. Он еще раз напомнил о предложении Зеленского – провести дебаты на стадионе 19 апреля в 19:00.

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Кстати, посмотреть на дебаты пришло немало людей. Как говорят в полиции вели они себя мирно и спокойно, никаких инцидентов между ними не возникало. Так, в полиции посчитали, что людей было 5 тысяч, а пресс-секретарь главы государства назвал другую цифру – 20 тысяч человек. В свою очередь, в СБУ отметили, что безопасность обеспечивали 15 тысяч правоохранителей.

Увольнение Семочко

Во время публичного мероприятия, анонсированного как дебаты, президент Петр Порошенко, отвечая на вопрос журналистов, рассказал о том, что уволил с должности скандального контрразведчика Сергея Семочко. Порошенко уточнил, что сделал это в пятницу (вероятно, 12 апреля – ред.).

Это экс-глава Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в период с 2015 по 2017 годы, экс-глава Главного управления СБУ в Киеве и области в 2017-2018 годах. А с июля 2018 года он занимал должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

В октябре 2018 года журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовали расследование. Они установили, что Сергей Семочко – первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины – владеет состоянием, которые невозможно объяснить официальными доходами. При этом его ближайшие родственники получили гражданство РФ и ведут бизнес в оккупированном Крыму. Позже Семочко дал интервью, где обвинил журналистов во лжи.

Смертельное ДТП с украинцами в Польше

В Польше произошло смертельное ДТП с украинцами. Автомобиль с ними и еще двумя гражданами Грузии врезался в придорожное дерево в ночь с 13 на 14 апреля. Удар был такой силы, что из автомобиля выпал двигатель. Когда приехали пожарные, он еще пылал и лежал на расстоянии 12 метров от транспортного средства.

В результате аварии погибли двое украинцев возрастом 23 и 30 лет. Кроме них, в авто находились еще двое граждан Грузии. Один из них управлял автомобилем.

Погибли пассажиры, которые сидели в правой части автомобиля. Пассажир, который был рядом с водителем, был пристегнут ремнем безопасности, а пассажир с заднего сиденья, вероятно, не был застегнут,– сообщила представитель полиции Моника Данеляк. Как проинформировали польские правоохранители, у водителя-грузина взяли кровь, чтобы проверить, был ли он трезв в момент аварии. Трагедия случилась вблизи города Кентшин, что в северо-восточной Польши. Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

В Финляндии состоялись парламентские выборы

Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на выборах в парламент Финляндии по итогам подсчета 100% голосов, набрав 17,7%. Впервые с 1999 года ее глава получит право начинать переговоры о создании коалиционного правительства.

На втором месте, но с минимальным отрывом, оказалась партия Истинные финны, которая также представляет оппозицию. Она набрала 17,5%.

Украинцы получили безвиз с Таиландом

С 14 апреля 2019 года украинцы смогут путешествовать в Таиланд без виз с туристической целью.

Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только загранпаспорт – биометрический или небиометрический.

"С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только загранпаспорт - биометрический или небиометрический" – написал П.Порошенко, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

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Финляндия, Петр Порошенко, Дебаты, Итоги дня, Главные новости, Итоги 14 апреля.
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