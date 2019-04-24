Итоги 23 апреля: Результаты выборов, отставка глав ОГА и пожар в Париже

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% электронных бюллетеней. Новый глава налоговой службы. Украина и Россия в Гааге обсудили освобождение моряков. Пожар возле Версаля. На Порошенко подали в суд. Главы ОГА массово уходят в отставку. Такими были главные новости вторника, 23 апреля, в Украине и мире.

ЦИК подсчитала 100% электронных бюллетеней

ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.

Это уже окончательные результаты президентских выборов. Однако ЦИК перед официальным провозглашением победителя голосования должна проработать все протоколы с мокрыми печатями, поступивших из регионов.

Явка избирателей во время повторного голосования на выборах президента Украины 21 апреля, включая заграничный избирательный округ, составила 61,37%. На момент окончания голосования избирательные бюллетени получили 18 млн 409 тыс. 313 человек, тогда как в списки избирателей на это же время были внесены 29 млн 645 тыс. 358 граждан Украины.

За В.Зеленского отдали свои голоса 13 млн 541тыс. 530 избирателей, за П.Порошенко проголосовали 4 млн 522 тыс. 320 граждан.

Недействительными признаны 2,31% избирательных бюллетеней.

Новый глава налоговой службы

Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала правительству назначить Сергея Верланова главой налоговой службы. Так, 23 апреля состоялся конечный этап конкурсного отбора на главу Государственной налоговой службы.

Тройка финалистов в прямом эфире представила членам комиссии свою программу развития службы в виде презентации, а затем в течение часа отвечала на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов, демонстрируя профессиональные знания, лидерские качества, организационные навыки и стрессоустойчивость.

В результате победу одержал Сергей Верланов. Он получил 16,45 баллов. Его соперник Сергей Петухов набрал 13,54 балла, еще один, Дмитрий Алексеенко, не набрал баллов, достаточных для рейтингового оценивания.

Украина и Россия в Гааге обсудили освобождение моряков

В Гааге состоялись консультации между Украиной и Россией по иску Киева в Международный трибунал ООН об освобождении украинских судов и задержанных моряков. Российская сторона кардинально изменила тон, заявили в МИД Украины.

Международный трибунал по морскому праву назначил слушания Украины против России 10-11 мая.

В Париже еще один масштабный пожар

Во Франции во вторник, 23 апреля, вспыхнул пожар у знаменитого дворцово-паркового ансамбля Версаль.

Пользователи начали активно сообщать о возгорании и публиковать фото и видео с места инцидента. При этом полиция уже оцепила периметр. В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клани, где и находится Версаль, однако сама памятка от огня не пострадала.

На Порошенко подали в суд

Против действующего президента Украины Петра Порошенко подали иск в Верховный суд. Этот иск подал судья Окружного административного суда Киева – того самого, который отменил национализацию "Приватбанка".

Так, судья судится против Порошенко На Порошенко подали в суд с требованием признать его бездействие на посту президента. Свой иск судья объяснил тем, что Порошенко в течение февраля-марта 2019 года вопреки требованиям закона о судоустройстве и статусе судей не издал указ о его назначении. А это лишает судью права на труд и доплаты за выслугу лет. Истец просит суд еще и взыскать материальный ущерб.

Дело будет рассматривать Кассационный административный суд Верховного суда.

Кроме того, судьи Окружного админсуда Киева требуют начать процедуру импичмента президента Порошенко. Также они требуют открыть уголовные производства против него, а также министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия.

В отставку подали уже три главы ОГА

Геннадий Москаль присоединился к Олегу Синютке и Алексею Савченко и подал в отставку с должности главы Закарпатской областной государственной администрации. В соцсетях он обнародовал собственноручно подписанное заявление об увольнении и сообщил, что документ он уже подал Президенту Украины Петру Порошенко.

Свое увольнение анонсировал также глава Тернопольской ОГА Степан Барна Глава Тернопольской ОГА уйдет в отставку после инаугурации. Правда, пока он не подкрепил свое намерение заявлением об увольнении. Он сказал, что уйдет в отставку сразу же после инаугурации Владимира Зеленского.

Маленькая Голландия в Украине

На Херсонщине расцвели сотни тысяч тюльпанов на фермерском поле. Такая себе мини-Голландия очень привлекает туристов, они приезжают сфотографироваться на фоне цветов и послушать о них легенды.

Двое друзей-фермеров с Херсонщины переформатировали свой бизнес с аграрного на туристический. На поле, где раньше выращивали овощи, теперь расцвели тюльпаны.