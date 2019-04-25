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Итоги 24 апреля: Российские паспорта и снижение цен на газ

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Итоги 24 апреля: Российские паспорта и снижение цен на газ
08:03 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Путин упростил получение гражданства жителям "ЛДНР". Гройсман заявил, что снижение цены на газ на 300 гривен с 1 мая может быть не последним. Кабмин решил забирать 90% прибыли госкомпаний. Янукович хочет в Украину. Такими были главные новости вторника, 24 апреля, в Украине и мире.

Путин упростил получение гражданства жителям "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Российский лидер отметил, что его решение носит чисто гуманитарный характер, потому что сложившуюся ситуацию больше нельзя терпеть.

”Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч.8 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ ”О гражданстве Российской Федерации”, - сказано в сообщении.

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, - это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", - сказал В.Путин на встрече с членами совета законодателей.

Госдеп осудил решение Путина по паспортам РФ для жителей Донбасса

Из-за сложившейся ситуации Украина созвала заседание Совбеза ООН, а глава МИД Павел Климкин назвал указ Путина "паспортной оккупацией".

Решение РФ также раскритиковали спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, американское посольство и Госдепартамент.

Кабмин решил забирать 90% прибыли госкомпаний

Правительство Украины приняло решение поднять с 75% до 90% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет госпредприятия.

Предполагается, что в этом году сумма таких отчислений составит около 15,4 миллиарда гривен.

"Это доходы, предусмотренные бюджетом на 2019 год... Но мы определили механизм, который позволит через бизнес-планирование компаний... сокращать процент отчислений (компаний - ред.) на реализацию их инвестиционных программ", - прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман.

 Снижение цен на газ 

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что снижение цены на газ на 300 гривен с 1 мая может быть не последним.

"На прошлом заседании правительства я сказал, что если "Нафтогаз" не снизит цену на газ, исходя из того, что рыночная цена снизилась, то я предложу правительства уволить главу правления "Нафтогаза" (Андрея Коболева - ред.)", - сказал Гройсман.

"В понедельник НАК заявил, что они снижают с первого мая на 300 гривен цену за тысячу кубов. Я думаю, что это не последнее снижение, рынки показывают снижение. И дальше будем смотреть, как открыто будет действовать "Нафтогаз", - добавил он.

Украина потребовала извинений от чешского издания за статью о Зеленском

Посольство Украины в Праге потребовало извинений от чешского издания Český rozhlas из-за публикации материала о новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском под названием "Еврей во главе украинских фашистов".

В итоге редакция Český rozhlas заменила заголовок материала о Зеленском, однако сам текст оставила без изменений.

Янукович хочет в Украину

Адвокат Виталий Сердюк заявил, что сбежавший в Россию президент Виктор Янукович хочет вернуться в Украину после ухода с президентского поста Петра Порошенко.

 Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что правоохранители готовы встретить Януковича в Украине с судебным приговором и обвинением в организации расстрелов евромайдановцев в 2014 году.

Дело Гандзюк

В Генеральной прокуратуре подтверждают, что в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк изменили подозрение вероятным исполнителям нападения.

"4 апреля 2019г пятеро подозреваемых обратились с заявлениями к процессуальному руководителю о признании виновности. Они безоговорочно признали свою виновность в совершении инкриминируемых им преступлений, дали правдивые, последовательные и полные показания о событиях, в том числе и обличительные показания относительно своего участия в преступлении, а также участия в нем других лиц", - сказал спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, после этого на основании проверки и оценки имеющихся в распоряжении следствия доказательств исполнителям преступления изменили подозрения в совершении преступления.

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Газ, Российские паспорта, Итоги дня, Главные новости, Новости 24 апреля, Главные новости 24 апреля.
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