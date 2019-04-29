Скачать
Понедельник, 29.04.2019
В МинВОТ рассказали, что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ
В МинВОТ рассказали, что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ
Итоги 28 апреля: Пасха, взрыв в Киеве и подорожание паспортов
Итоги 28 апреля: Пасха, взрыв в Киеве и подорожание паспортов
Луческу извинился за слова о Лобановском
Луческу извинился за слова о Лобановском
Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы

Итоги 28 апреля: Пасха, взрыв в Киеве и подорожание паспортов

Смотрите фото (11)
Итоги 28 апреля: Пасха, взрыв в Киеве и подорожание паспортов
08:10 Сегодня Телеграф Фото: cerkva.info

Новости Украины: В Украине христиане восточного обряда отмечают Пасху. В Киеве на Позняках взорвалась граната. В СНБО анонсировали ликвидацию Укроборонпрома. В Украине подорожают загранпаспорта и ID-карты. В Испании состоялись досрочные парламентские выборы.Такими были главные новости воскресенья, 28 апреля, в Украине и мире.

Украина отметила Пасху: как это было

В субботу, 27 апреля, в Киев прибыл благодатный огонь прямо из Иерусалима, а уже под вечер и утром почти во всех городах и поселках Украины состоялись пасхальные богослужения. Это праздник для большинства верующих является особенным, ведь отмечают его впервые в истории в автокефальной и независимой Православной церкви Украины. Также Пасху 28 апреля празднует Украинская греко-католическая церковь.

Присоединился к празднованиям и действующий президент Петр Порошенко. Он вместе с супругой Мариной посетил в Киеве Свято-Михайловский собор и Патриарший собор Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

"В праздник Воскресения Христова в молитвах мы вспоминаем наших воинов, ибо благодаря им имеем возможность в мире и покое прийти в храмы. Вспомним в своих молитвах также наших пленных и заложников во вражеских тюрьмах. Помолимся и за тех, кто потерял близких людей, кто испытал бедствия от российской агрессии. Верю, что, как и писал Тарас Шевченко, "дела добрых обновятся, дела злых погибнут"! Всем украинцам в день Христова Воскресения желаю радости, счастья и благополучия!"– подчеркнул гарант на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский, победивший во втором туре выборов, также поздравил украинцев с Пасхой и пожелал мира и добра.

"Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они не находились! И всех наших граждан - на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!", - написал В.Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук.

Особо В.Зеленский поздравил воинов и защитников Украины – "тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать".

Заметим, Пасха – самый популярный праздник среди украинцев, и он опережает даже Рождество и Новый год. Кроме того, в этом году, после получения Томоса украинской церковью, количество верующих, пришедших в храмы праздновать – увеличилось в разы.

К слову, поздравил с Пасхой христиан восточного обряда Папа Римский Франциск.

"Нашим братьям и сестрам из Восточных Церквей, которые сегодня отмечают Святую Пасху согласно юлианскому календарю, приношу искренние пожелания. Пусть же воскресший Господь одарит их радостью и миром!"– говорится в послании главы Католической церкви.

В СНБО анонсировали ликвидацию Укроборонпрома

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что вместо концерна Укроборонпром планируют создать отдельный государственный орган с расширенными полномочиями. По его словам такое реформирование позволит уменьшить коррупционные риски в сфере ОПК.

"Вместо госконцерна "Укроборонпром" будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна", - рассказал Кривонос в интервью в эфире "5 канала" 27 апреля.

Заместитель секретаря СНБО уверен, что реформа системы управления ОПК позволит значительно снизить коррупционные риски, а фирмы-"прокладки" ликвидируют.

Взрыв на Позняках в Киеве

В ночь на 28 апреля в Дарницком районе Киева в одной из многоэтажек, предположительно, взорвалась граната. В частности, убеждает женщина, что собственно в момент взрыва находилась в квартире. По ее словам, пострадали ее 38-летняя дочь вместе со своим 44-летним сожителем – последний принес гранату и взорвал ее.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины, а женщину доставили в больницу с ранениями различной степени тяжести в бессознательном состоянии. Через несколько часов от телесных повреждений она скончалась.

Следователи выяснили, что взрыв произошел на кухне, когда в помещении находились погибшие. Оттуда полицейские изъяли остатки и фрагменты, похожие на осколки от гранаты. Их правоохранители направили для проведения экспертизы. Сейчас продолжается выяснение обстоятельств происшествия.

Происшествие случилось на улице Вишняковской, 9. Кроме двух старших женщин и мужчины, в квартире также жили две 18-летние близняшки, дочери погибшей. Однако в момент взрыва дома их не было. По словам соседей, полиция так и не установила откуда мужчина взял гранату. Говорят, что не воевал и на фронте не был. Кроме того, брат пострадавшей рассказал журналистам, что он был мало знаком с ее гражданским мужем, однако в разговорах он часто упоминал, что у него есть справка из психиатрической больницы.

К слову, СМИ пишут, что взрыв произошел в результате ссоры между мужчиной и его гражданской женой, которой и принадлежала квартира. Конфликт возник из-за детей женщины от предыдущего брака. Во время скандала мужчина достал гранату и начал угрожать женщине, но боеприпас взорвался в его руке.

В ГП Документ сообщили о подорожании загранпаспортов и ID-карт

Госпредприятие Документ сообщило об увеличении стоимости оформления биометрических документов с 1 июля 2019 года.

Первое подорожание с 2016 года коснется административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также стоимости бланков для их изготовления.

Согласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 новые суммы административного сбора составят:

- при оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) - 345 грн (126 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 279 грн. При оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) - 471 грн. (252 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 366 грн;

- при оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) - 682 грн (352 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 557,32 грн;

- при оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований*) - 1034 грн (704 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 810,32 грн.

В США умер соавтор программы уничтожения ядерного оружия в бывшем СССР

В штате Вирджиния умер бывший американский сенатор Ричард Лугар, который разрабатывал закон, позволивший за деньги США уничтожать ядерное оружие в странах бывшего Советского Союза.

 

Р.Лугар был экспертом в области нераспространения ядерных вооружений. Он вместе с Сэмом Нанном был соавтором программы по утилизации ядерного и химического оружия, а также средств доставки, снятых с вооружения в странах бывшего СССР.

В Испании состоялись досрочные парламентские выборы

На досрочных всеобщих выборах в Испании победу одержала социалистическая рабочая партия, которая может рассчитывать на 123 места в Конгрессе депутатов.

Из-за того, что ни одной из партий не удалось набрать абсолютного большинства в 176 мест, социалистам придется вести коалиционные переговоры, которые являются главной интригой после голосования.

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством социалиста Педро Санчеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Укроборонпром, Пасха, Итоги дня, Главные новости, Итоги 28 апреля, Главные новости 28 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Светлая седмица: обычаи и традиции Пасхальной недели
02 Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
03 Во Львове аноним "заминировал" сразу семь храмов
04 В Техасе успешно протестировали вторую ступень украинско-американской ракеты
05 В Харьковской области парень упал с моста, пытаясь сделать селфи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ООС: Боевики на Пасху трижды нарушили режим тишины на Донбассе
Боевики на Пасху трижды нарушили режим тишины
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Иран пригрозил заблокировать поставки нефти из Персидского залива
Иран пригрозил блокадой поставок нефти
Не такие уж и безопасные: Электронные сигареты могут стать причиной астмы
Не такие уж и безопасные: Электронные сигареты могут стать причиной астмы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь