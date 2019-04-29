Итоги 28 апреля: Пасха, взрыв в Киеве и подорожание паспортов

Новости Украины: В Украине христиане восточного обряда отмечают Пасху. В Киеве на Позняках взорвалась граната. В СНБО анонсировали ликвидацию Укроборонпрома. В Украине подорожают загранпаспорта и ID-карты. В Испании состоялись досрочные парламентские выборы.Такими были главные новости воскресенья, 28 апреля, в Украине и мире.

Украина отметила Пасху: как это было

В субботу, 27 апреля, в Киев прибыл благодатный огонь прямо из Иерусалима, а уже под вечер и утром почти во всех городах и поселках Украины состоялись пасхальные богослужения. Это праздник для большинства верующих является особенным, ведь отмечают его впервые в истории в автокефальной и независимой Православной церкви Украины. Также Пасху 28 апреля празднует Украинская греко-католическая церковь.

Присоединился к празднованиям и действующий президент Петр Порошенко. Он вместе с супругой Мариной посетил в Киеве Свято-Михайловский собор и Патриарший собор Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

"В праздник Воскресения Христова в молитвах мы вспоминаем наших воинов, ибо благодаря им имеем возможность в мире и покое прийти в храмы. Вспомним в своих молитвах также наших пленных и заложников во вражеских тюрьмах. Помолимся и за тех, кто потерял близких людей, кто испытал бедствия от российской агрессии. Верю, что, как и писал Тарас Шевченко, "дела добрых обновятся, дела злых погибнут"! Всем украинцам в день Христова Воскресения желаю радости, счастья и благополучия!"– подчеркнул гарант на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский, победивший во втором туре выборов, также поздравил украинцев с Пасхой и пожелал мира и добра.

"Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они не находились! И всех наших граждан - на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!", - написал В.Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук.

Особо В.Зеленский поздравил воинов и защитников Украины – "тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать".

Заметим, Пасха – самый популярный праздник среди украинцев, и он опережает даже Рождество и Новый год. Кроме того, в этом году, после получения Томоса украинской церковью, количество верующих, пришедших в храмы праздновать – увеличилось в разы.

К слову, поздравил с Пасхой христиан восточного обряда Папа Римский Франциск.

"Нашим братьям и сестрам из Восточных Церквей, которые сегодня отмечают Святую Пасху согласно юлианскому календарю, приношу искренние пожелания. Пусть же воскресший Господь одарит их радостью и миром!"– говорится в послании главы Католической церкви.

В СНБО анонсировали ликвидацию Укроборонпрома

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что вместо концерна Укроборонпром планируют создать отдельный государственный орган с расширенными полномочиями. По его словам такое реформирование позволит уменьшить коррупционные риски в сфере ОПК.

"Вместо госконцерна "Укроборонпром" будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна", - рассказал Кривонос в интервью в эфире "5 канала" 27 апреля.

Заместитель секретаря СНБО уверен, что реформа системы управления ОПК позволит значительно снизить коррупционные риски, а фирмы-"прокладки" ликвидируют.

Взрыв на Позняках в Киеве

В ночь на 28 апреля в Дарницком районе Киева в одной из многоэтажек, предположительно, взорвалась граната. В частности, убеждает женщина, что собственно в момент взрыва находилась в квартире. По ее словам, пострадали ее 38-летняя дочь вместе со своим 44-летним сожителем – последний принес гранату и взорвал ее.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины, а женщину доставили в больницу с ранениями различной степени тяжести в бессознательном состоянии. Через несколько часов от телесных повреждений она скончалась.

Следователи выяснили, что взрыв произошел на кухне, когда в помещении находились погибшие. Оттуда полицейские изъяли остатки и фрагменты, похожие на осколки от гранаты. Их правоохранители направили для проведения экспертизы. Сейчас продолжается выяснение обстоятельств происшествия.

Происшествие случилось на улице Вишняковской, 9. Кроме двух старших женщин и мужчины, в квартире также жили две 18-летние близняшки, дочери погибшей. Однако в момент взрыва дома их не было. По словам соседей, полиция так и не установила откуда мужчина взял гранату. Говорят, что не воевал и на фронте не был. Кроме того, брат пострадавшей рассказал журналистам, что он был мало знаком с ее гражданским мужем, однако в разговорах он часто упоминал, что у него есть справка из психиатрической больницы.

К слову, СМИ пишут, что взрыв произошел в результате ссоры между мужчиной и его гражданской женой, которой и принадлежала квартира. Конфликт возник из-за детей женщины от предыдущего брака. Во время скандала мужчина достал гранату и начал угрожать женщине, но боеприпас взорвался в его руке.

В ГП Документ сообщили о подорожании загранпаспортов и ID-карт

Госпредприятие Документ сообщило об увеличении стоимости оформления биометрических документов с 1 июля 2019 года.

Первое подорожание с 2016 года коснется административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также стоимости бланков для их изготовления.

Согласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 новые суммы административного сбора составят:

- при оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) - 345 грн (126 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 279 грн. При оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) - 471 грн. (252 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 366 грн;

- при оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) - 682 грн (352 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 557,32 грн;

- при оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований*) - 1034 грн (704 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 810,32 грн.

В США умер соавтор программы уничтожения ядерного оружия в бывшем СССР

В штате Вирджиния умер бывший американский сенатор Ричард Лугар, который разрабатывал закон, позволивший за деньги США уничтожать ядерное оружие в странах бывшего Советского Союза.

Р.Лугар был экспертом в области нераспространения ядерных вооружений. Он вместе с Сэмом Нанном был соавтором программы по утилизации ядерного и химического оружия, а также средств доставки, снятых с вооружения в странах бывшего СССР.

В Испании состоялись досрочные парламентские выборы

На досрочных всеобщих выборах в Испании победу одержала социалистическая рабочая партия, которая может рассчитывать на 123 места в Конгрессе депутатов.

Из-за того, что ни одной из партий не удалось набрать абсолютного большинства в 176 мест, социалистам придется вести коалиционные переговоры, которые являются главной интригой после голосования.

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством социалиста Педро Санчеса.