Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (22.04 - 28.04)

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 22 по 28 апреля 2019 года.

Завершилась очень насыщенная на события неделя. Предлагаем подборку самых популярных запросов украинцев в поисковой системе Google за прошедшую неделю.

Запрос "Воистину Воскрес" (более 500 тыс. поисков), запросы "С Пасхой" и "Христос Воскрес" (по 200 тыс. поисков каждый)

28 апреля в Украине христиане восточного обряда отметили Пасху.

В субботу, 27 апреля, в Киев прибыл благодатный огонь прямо из Иерусалима, а уже под вечер и утром почти во всех городах и поселках Украины состоялись пасхальные богослужения. Это праздник для большинства верующих является особенным, ведь отмечают его впервые в истории в автокефальной и независимой Православной церкви Украины. Также Пасху 28 апреля празднует Украинская греко-католическая церковь.

Присоединился к празднованиям и действующий президент Петр Порошенко. Он вместе с супругой Мариной посетил в Киеве Свято-Михайловский собор и Патриарший собор Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

Запрос "Чистый четверг" (более 200 тыс. поисков)

У христиан восточного обряда 25 апреля - один из важнейших дней Страстной недели - Великий, или, как его еще называют, Чистый четверг. По преданию, именно в четверг Иисус Христос установил Таинство Евхаристии на Тайной Вечере, а также был арестован первосвященниками и заслан в темницу.

Важным атрибутом этого дня является уборка дома. В Чистый четверг стоит начать и генеральную уборку дома, стирку вещей, уход за приусадебным участком, если он у вас есть.

Запрос "День Земли" (более 100 тыс. поисков)

Многообразные эко-акции, устраиваемые общественными деятелями и активистами в весенний период, цель которых - обратить внимание на состояние окружающей среды, и являются частью Дня Земли. Нельзя сказать, что это праздник в традиционном смысле. Скорее, субботник с чуть глубоким смыслом.

Запрос "Закон про мову" (более 100 тыс. поисков)

25 апреля Верховная Рада 278-ю голосами приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Президент Украины Пётр Порошенко пообещал подписать принятый закон сразу после поступления его на подпись.

Запрос "Танос" (более 100 тыс. поисков), запрос "Мстители: Финал" (более 50 тыс. поисков)

Кинолента от Marvel "Мстители: Финал" (The Avengers: Endgame) стала одной из самых ожидаемых фильмов 2019 года.

Поэтому в премьерные дни многие посетили кинотеатры и увидели зрелищное противостояние супергероев с мощным злодеем Таносом. "Мстители: Финал": кинолента установила невероятный кассовый рекорд.

Запрос "Страстная пятница" (более 100 тыс. поисков)

Для верующих это самый скорбный день Страстной (Великой) недели.

Почему Страстная пятница так называется?

Страстная пятница - строгий день Страстной недели. Пасха 2019 приходится на 28 апреля, а Страстная пятница, соответственно, на 26 апреля - последнюю пятницу Великого поста и за два дня перед Пасхой. Христиане в этот день вспоминают о страданиях, смерти Иисуса Христа на кресте, снятие Его с креста и погребение.

Запросы "Игра престолов 8 сезон 2 серия" и "Игра престолов 8 сезон 3 серия" (по 100 тыс. поисков каждый)

В заключительном сезоне "Игры престолов" уже показаны три серии. Это вызывает интерес, так как развязка близка.

Не успели зрители прийти в себя после эпизода с битвой за Винтерфелл, а HBO уже интригует 40-секундным видео-анонсом следующей, четвертой по счету серии.

Запрос "Оксана Муха" (более 50 тыс. поисков)

Певец Дан Балан удивил поклонников неожиданной новостью. Остается только порадоваться за него!

Как известно, недавно состоялся суперфинал 9 сезона вокального проекта "Голос країни" на канале "1+1". Победу одержала подопечная Дана Балана Оксана Муха, которую в Сети прозвали любимицей звездного тренера. Артист решил пока не отпускать свою музу в самостоятельное плавание и сделал ей неожиданное предложение.

Запрос "Версаль" (более 50 тыс. поисков)

В Париже вспыхнул масштабный пожар на территории бывшей резиденции французских королей Версаль. Позже выяснилось, что на самом деле горит не дворец, а сооружения в двух километрах от него, но на его территории.

Запрос "Динамо Шахтер" (более 50 тыс. поисков)

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся центральный матч 25-го тура украинской Премьер-лиги Динамо - Шахтер.

Однако, голов в этом поединке зрители так и не увидели. На последней минуте матча Мораес не реализовал пенальти, который заработал Дентиньо. Итоговый счет 0:0 явно в пользу лидера чемпионата. Шахтер после 25-и туров сохранил 7-очковый гандикап над Динамо.