Итоги 30 апреля: Официальные результаты выборов и встречи Зеленского

Новости Украины: ЦИК официально объявила результаты выборов президента Украины 2019. Зеленский встретился с руководителями ПЦУ Епифанием и УПЦ МП Онуфрием. ЦИК заявила о готовности к досрочным выборам в ВР. В Одессе силовики переходят на усиленный режим. Император Японии отрекся от престола. Такими были главные новости 30 апреля, в Украине и мире.

Официальные результаты второго тура выборов

Второй тур выборов ЦИК официально объявила результаты выборов президента Украины-2019 президента Украины состоялся 21 апреля – в него попали действующий президент Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

30 апреля ЦИК официально объявила результаты выборов. За Зеленского отдали свои голоса 13 миллионов 541 тысяча 528 избирателей. За Порошенко проголосовали 4 миллиона 522 тысячи 450 украинцев. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.

Владимир Зеленский займет пост президента максимум в первых числах июня 2019 года:

ЦИК 30 апреля объявила официальные результаты выборов.

Теперь их должны опубликовать в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" в течение 5 дней.

Со дня публикации начнется отсчет 30 дней, в течение которых должна состояться инаугурация.

Конкретную дату инаугурации по представлению спикера парламента и согласно действующему законодательству Украины должна назначить Верховная Рада.

Зеленский провел встречи с Филаретом, Епифанием и Онуфрием

Владимир Зеленский провел встречу с патриархом Филаретом. Филарет поздравил новоизбранного президента с победой и призвал использовать полученную должность "для содействия добру и преодоления зла". В конце встречи Филарет вручил Зеленскому памятный подарок.

"Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла. Владимир Зеленский поблагодарил патриарха за встречу и общение. Затем патриарх Филарет вручил новоизбранному президенту памятный подарок", - сообщает пресс-служба В.Зеленского.

Кроме того, 30 апреля в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве состоялась встреча Зеленского с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Владимир Зеленский и глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий на встрече во вторник отметили, что государство и церковь должны приложит максимум усилий для мира и единства в стране.

"Во время встречи обсуждались вопросы развития общечеловеческих ценностей, отдельно сосредоточили внимание на ситуации на Востоке. Владимир Зеленский и митрополит Онуфрий отметили, что государство и церковь должны приложить максимум усилий для налаживания мира и восстановления единства Украины", - сообщает пресс-служба В.Зеленского.

Порошенко звонил Зеленскому

Порошенко звонил Зеленскому и рассказал, чем собирается заниматься в течение последних недель своей президентской каденции. А также сообщил о своем разговоре с Владимиром Зеленским и договоренностях, которые в этой беседе были достигнуты.

Действующий глава государства позвонил Владимиру Зеленскому сразу после обнародования протокола ЦИК от 30 апреля об окончательных результатах выборов президента Украины, и поздравил его. А также предложил своему когда-то оппоненту на выборах и победителю президентской гонки скоординировать усилия для совместного отпора российской агрессии. И Зеленский согласился встретиться с Порошенко в ближайшее время.

"Соперничество на выборах – осталось в прошлом. Мы не должны дать Путину ни единого шанса воспользоваться переходным периодом в Украине. Рассчитываю, что такая позиция найдет поддержку и у новоизбранного президента",– сказал Порошенко.

По его мнению, сейчас нужно "продемонстрировать всем партнерам единую украинскую позицию". Ведь "раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины".

"Российская Федерация заслуживает существенного усиления санкций против нее. Этот вопрос будет главным, чему я посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы – это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны скоординировать наши усилия", – подытожил Порошенко.

ЦИК заявила о готовности к досрочным выборам в ВР

Центральная избирательная комиссия готова к досрочным парламентским выборам, если будет принято соответствующее решение. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге во вторник, 30 апреля.

"Я думаю, в случае, если соответствующее решение будет принято на всех законных основаниях, то у нас мало шансов быть не готовыми. Я бы скорее ставила вопрос, насколько оперативно будут решены все те вопросы, которые нужны для того, чтобы произошли те или иные вещи. Потому что у нас есть вопрос по законодательству, которое регулирует (проведение выборов - ред.) вопросы о сроках и порядке проведения публичных закупок, которые в рамках парламентских выборов будут намного большей проблемой, чем на президентских", - сказала она.

В Одессе силовики переходят на усиленный режим

С 30 апреля правоохранители Одессы переходит на усиленный режим несения службы, сообщили в областной полиции.

Как отмечается, 1 и 2 мая в Одессу прибывают дополнительные силы и средства, которые совместно с правоохранителями региона будут нести охрану общественного порядка и обеспечат публичную безопасность граждан.

Глава полиции Одесской области добавил, что 1 и 2 мая в Одессу прибывают дополнительные силы и средства, которые совместно с правоохранителями области будут нести охрану общественного порядка и обеспечат публичную безопасность граждан.

Участие в инструктаже приняли около 700 правоохранителей, 50 единиц техники и 14 служебных собак. В конце мероприятия глава полицейского главка отметил, что личный состав и техника правоохранителей Одесской области к обеспечению правопорядка в регионе готовы.

"Накануне проведения массовых мероприятий напоминаем одесситам и гостям города о запрете использования символики тоталитарных режимов, а также просим не поддаваться на провокации. Придерживайтесь закона, избегайте конфликтов и берегите себя и своих родных. Мы же со своей стороны поможем вам в этом", - заверили в Отделе коммуникации полиции Одесской области.

Император Японии отрекся от престола

Император Японии Акихито объявил о своем уходе на покой и выразил благодарность народу страны за то, что тот более 30 лет поддерживал его и признавал в качестве символа страны.

85-летний монарх заявил об этом в своем обращении к нации в ходе транслировавшейся по национальным телеканалам церемонии по случаю его отречения от престола.

Церемония состоялась в Сосновом зале императорского дворца. В ней приняли участие порядка 300 человек: в том числе императрица Митико и члены императорской семьи, премьер-министр Синдзо Абэ и члены кабинета, руководители обеих палат парламента, судьи Верховного суда, представители органов местного самоуправления, общественности.

"Я от всего сердца благодарен народу нашей страны за то, что он признал и поддерживал меня в качестве символа страны, – сказал Акихито. – Я был счастлив тому, что смог выполнять свои обязанности в качестве императора, испытывая глубокое доверие и любовь к нашему народу".

Император также выразил надежду на то, что в предстоящие годы Японию будут ожидать мир и процветание.