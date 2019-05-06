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Итоги 5 мая: Эскалация в секторе Газа и делегация посольства США на Донбассе

Итоги 5 мая: Эскалация в секторе Газа и делегация посольства США на Донбассе
07:09 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Эскалация конфликта между Израилем и радикалами в секторе Газы. Район проведения операции Объединенных Сил посетила делегация посольства США. Главе УГКЦ исполнилось 49 лет. Такими были главные новости воскресенья, 5 мая, в Украине и мире.

Обострение ситуации в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по 120 объектам в секторам Газа, связанных с ХАМАС и боевиками "Исламского джихада" в ответ на ракетный обстрел. 

Так, как сообщается в заявлении ЦАХАЛ, одной из целей стала штаб-квартира разведслужбы движения ХАМАС. 

Пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон сообщил об одном погибшем.

 "В результате атаки с израильской стороны погиб один человек, еще несколько человек получили ранения", - сказал он в видеообращении, отметив, что Израиль должным образом отвечать на обстрелы.

 

Под обстрелом израильских ВВС оказалось здание, где располагается местная редакция турецкого информагентства "Анадолу". 

 

Корреспонденты агентства сообщили, что перед обстрелом услышали предупредительный выстрел и покинули офис. После этого, по их данным, по зданию пришлось не менее пяти ракетных ударов, затем оно рухнуло. Никто из журналистов и сотрудников агентства не пострадал. В Анкаре осудили этот инцидент.

В свою очередь, МИД Украины призывало к немедленному прекращению обстрелов и деэскалации ситуации.

"Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы, которым подверглись населенные пункты юга Израиля из Сектора Газа на протяжении последних дней. Недопустимо, когда гражданское население становится заложником тех сил в Секторе Газа, которые продолжают практику насилия и террора, подвергая тем самым опасности и жителей Израиля, и собственных жителей. Израильтяне и палестинцы должны жить в мире и спокойствии", - подчеркивается в комментарии.

Делегация посольства США в Украине ознакомилась на Донбассе с условиями эксплуатации переданного ВСУ оборудования.

Район проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетила делегация Аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине, где ознакомилась с оперативной обстановкой, а также условиями эксплуатации украинскими военными переданного им американского оборудования.

Также американские военные изучили информацию относительно тактики российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, которые применяют украинские военнослужащие.

День рождения Главы УГКЦ 

В воскресенье, 5 мая, главе Украинской греко-католической церкви Святославу (Шевчуку) исполнилось 49 лет. 

Действующий президент Украины Петр Порошенко поздравил главу УГКЦ с днем рождения и поблагодарил его за активную позицию в вопросах духовного возрождения Украины и межконфессионального согласия, борьбы за победу над агрессором и за мир на украинской земле.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний также присоединился к поздравлению и поблагодарил его за поддержку дружеских взаимоотношений между Церквями.

"Ваше Блаженство! Блаженнейший Святослав (Шевчук), сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Дело служения Богу чрезвычайно ответственно, и Вы по достоинству работаете, осуществляя возложенные на Вас высокие обязанности главы Украинской греко-католической церкви", - говорится в поздравлении. 

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Все по теме:

Израиль, Палестина, УГКЦ, Донбасс, Сектор Газа, ВСУ, Святослав, ООС, Итоги 5 мая.
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