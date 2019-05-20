Итоги 18 мая: Репетиция инаугурации и День памяти жертв политических репрессий

Новости Украины: Репетиция инаугурации Зеленского. Прощание Порошенко. Снятие судимости со скандального Лозинского. В Украине отметили День памяти жертв политических репрессий. Вакарчук рассказал о составе своей партии. Марчук завершил деятельность в ТКГ. Такими были главные новости воскресенья, 19 мая, в Украине и мире.

Подготовка к инаугурации

В Киеве полным ходом идет подготовка к проведению церемонии инаугурации будущего президента страны Владимира Зеленского. Подготовка началась около 15:00 и продплжалась почти всю ночь.

Площадь между Мариинским парком и Верховной Радой уже разделили желто-голубым забором. Десятки людей работают над техническим обеспечением: они устанавливают камеры и уже смонтировали два больших экрана. Уже расстелена красная дорожка возле Мариинского дворца. Технические работы проходили даже на куполе ВРУ.

По состоянию на 19:00 работа была приостановлена, так как саперы и кинологи с собаками проверяли территорию. Кстати, когда на территорию зашли саперы, журналистов попросили выйти за рамки. По завершению проверок, представителей СМИ обратно не впустили.

Днем уже состоялась одна из репетиций со статистом, а около 20:00 возле парламента появился сам Владимир Зеленский.

Ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский пригласил всех желающих 20 мая прийти в Мариинский парк, откуда он будет отправляться в Верховную Раду на инаугурацию. Однако журналистам 24 канала уже сообщили, что людей не пустят даже к ограде, за всем, что происходит, они смогут наблюдать в нескольких метров от нее.

Кроме того, уже известна программа мероприятий в день инаугурации Зеленского. Торжества продлятся с 10 утра и, ориентировочно, до 17 вечера.

Прощальное видеообращение Порошенко

Последние заявления своего президентства Порошенко сделал на церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

Он отметил, что сейчас нужно "достойно и без внутриполитических потрясений пройти период смены власти" в Украине, который в своих циничных намерениях пытается использовать Россия.

"Враг, не таясь, пытается использовать этот период политической турбулентности для того, чтобы разрушить наши достижения на пути реформ и европейской интеграции. Посеять в нашем обществе раздор, вражду и хаос, противопоставить народ и власть руками украинцев. Уничтожить украинскую государственность",– подчеркнул гарант.

Порошенко 19 мая также записал прощальное видеообращение. В нем он перечислил достижения за время своего президентства, поблагодарил украинцев и сделал предостережение новой власти.

Посол США Йованович попрощалась с украинцами

Посол США в Украине Мари Йованович, которая завершает работу на своем посту, рассказала о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет, и о своей работе.

Посол напомнила, что в Украине продолжается внедрение реформ в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и отметила, что для их завершения нужно еще много лет.

Снятие судимости с Лозинского

Со скандального экс-депутата от БЮТ Виктора Лозинского сняли судимость. Суд считает, что он исправился.

Днепровский райсуд Киева рассмотрел это заявление и вынес постановление. В нем говорится о снятии судимости с Лозинского. На такое решение повлияла, в частности, положительная характеристика экс-депутата. Так, сказано, что он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны: помогал в зоне АТО, оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям и тому подобное.

В Египте у пирамид Гизы произошел взрыв

В Египте около пирамид Гизы произошел взрыв, целью которого должен был стать автобус с туристами, в результате происшествия пострадали более 10 человек.

По предварительным данным, в результате взрыва в районе Большого Египетского музея пострадали 17 человек.

Отмечается, что все пострадавшие являются иностранцами.

PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct — EHA News (@eha_news) 19 мая 2019 г.

День памяти

19 мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. В этот день чтят память жертв Большого террора, политических репрессий СССР. Также вспоминают трагические события в истории Украины, вызванные насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Память жертв политических репрессий в Украине чтят с 2007 года ежегодно в третье воскресенье мая.

Число жертв политических репрессий в Украине невозможно подсчитать - это невероятные цифры. Некоторые специалисты считают, что за период с начала 1920-х и до конца 1980-х годов, то есть за время правления большевистско-коммунистического режима, в Украине было арестовано почти полтора миллиона человек (из них более 50% - украинцы). Огромное количество из них было расстреляно, остальные прошли тюрьмы, ссылки, высылки, каторгу, лагеря, принудительно побывали в психиатрических заведениях.

Вакарчук рассказал о составе своей партии

В списке партии певца Святослава Вакарчука Голос на парламентских выборах не будет действующих народных депутатов.

"Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы выборов настоящих изменений, и мы будем делать их сами. Поэтому наш список, я считаю и буду предлагать это партии, должен полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов", - сказал Вакарчук в эфире ТСН в воскресенье, 19 мая, вечером.

По его мнению, важно, чтобы люди понимали, что партия предлагает "новые кардинальные решения, которые другие люди никогда не предлагали".

Марчук завершил деятельность в ТКГ

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук завершил свою деятельность в Минском процессе. Об этом он сообщил в воскресенье в Facebook.

"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", - написал Марчук.