Итоги 18 мая: Репетиция инаугурации и День памяти жертв политических репрессий

Подготовка к инаугурации

В Киеве полным ходом идет подготовка к проведению церемонии инаугурации будущего президента страны Владимира Зеленского. Подготовка началась около 15:00 и продплжалась почти всю ночь.

Площадь между Мариинским парком и Верховной Радой уже разделили желто-голубым забором. Десятки людей работают над техническим обеспечением: они устанавливают камеры и уже смонтировали два больших экрана. Уже расстелена красная дорожка возле Мариинского дворца. Технические работы проходили даже на куполе ВРУ.

По состоянию на 19:00 работа была приостановлена, так как саперы и кинологи с собаками проверяли территорию. Кстати, когда на территорию зашли саперы, журналистов попросили выйти за рамки. По завершению проверок, представителей СМИ обратно не впустили.

Днем уже состоялась одна из репетиций со статистом, а около 20:00 возле парламента появился сам Владимир Зеленский.

Ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский пригласил всех желающих 20 мая прийти в Мариинский парк, откуда он будет отправляться в Верховную Раду на инаугурацию. Однако журналистам 24 канала уже сообщили, что людей не пустят даже к ограде, за всем, что происходит, они смогут наблюдать в нескольких метров от нее.

Кроме того, уже известна программа мероприятий в день инаугурации Зеленского. Торжества продлятся с 10 утра и, ориентировочно, до 17 вечера.

Прощальное видеообращение Порошенко

Последние заявления своего президентства Порошенко сделал на церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

Он отметил, что сейчас нужно "достойно и без внутриполитических потрясений пройти период смены власти" в Украине, который в своих циничных намерениях пытается использовать Россия.

"Враг, не таясь, пытается использовать этот период политической турбулентности для того, чтобы разрушить наши достижения на пути реформ и европейской интеграции. Посеять в нашем обществе раздор, вражду и хаос, противопоставить народ и власть руками украинцев. Уничтожить украинскую государственность",– подчеркнул гарант.

Порошенко 19 мая также записал прощальное видеообращение. В нем он перечислил достижения за время своего президентства, поблагодарил украинцев и сделал предостережение новой власти.

Посол США Йованович попрощалась с украинцами

Посол США в Украине Мари Йованович, которая завершает работу на своем посту, рассказала о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет, и о своей работе.

Посол напомнила, что в Украине продолжается внедрение реформ в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и отметила, что для их завершения нужно еще много лет.

Снятие судимости с Лозинского

Со скандального экс-депутата от БЮТ Виктора Лозинского сняли судимость. Суд считает, что он исправился.

Днепровский райсуд Киева рассмотрел это заявление и вынес постановление. В нем говорится о снятии судимости с Лозинского. На такое решение повлияла, в частности, положительная характеристика экс-депутата. Так, сказано, что он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны: помогал в зоне АТО, оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям и тому подобное.

В Египте у пирамид Гизы произошел взрыв

В Египте около пирамид Гизы произошел взрыв, целью которого должен был стать автобус с туристами, в результате происшествия пострадали более 10 человек.

По предварительным данным, в результате взрыва в районе Большого Египетского музея пострадали 17 человек.

Отмечается, что все пострадавшие являются иностранцами.

PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct

— EHA News (@eha_news) 19 мая 2019 г.