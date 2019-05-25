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Выборы в Раду: полиция уже открыла два уголовных производства

Выборы в Раду: полиция уже открыла два уголовных производства
13:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В первый день избирательной кампании выборов в Раду открыто два уголовных дела из-за подкупа избирателей.

Три сообщения о нарушениях избирательного законодательства в первый день избирательной кампании выборов в Верховную Раду поступили в полицию в Луганской и Винницкой областях, открыто два уголовных производства.

Как сообщил в субботу департамент коммуникации Национальной полиции Украины, 24 мая в полицию в Луганской области поступили два сообщения о подкупе избирателей. Речь шла о том, что на улицах в Северодонецке и Лисичанске гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины. Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины.

Всего за сутки открыто два дела.

Как известно, 24 мая начался избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля 2019 года.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи с трибуны Верховной Рады 20 мая заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. Он призвал народных депутатов принять ряд законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, принять Избирательный кодекс и "сделать открытые списки". При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два месяца.

Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Указ вступает в силу со дня публикации в официальной прессе.

Как заявил Зеленский, главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту, а юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции.

Практически все фракции заявили о готовности участвовать в досрочных выборах в Раду, при этом фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия Олега Ляшко" считают неконституционным роспуск парламента. А фракции "Батькивщина", "Самопомич", "Оппозиционный блок" поддержали такое решение президента.

Внеочередные выборы в Раду: с сегодняшнего дня можно сменить место голосования

Фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко инициировала сбор подписей парламентариев под обращением в Конституционный суд Украины относительно указа президента о роспуске парламента. О неконституционности указа также заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

22 мая по предложению Зеленского было созвано внеочередное заседание Верховной Рады с тем, чтобы внести изменения в закон о выборах и изменения в закон Украины "О публичных закупках". Однако парламентарии отказались включить в повестку дня сессии соответствующие законопроекты. Спикер Рады закрыл заседание, следующее состоится 28 мая.

Стоит отметить, что президентский законопроект предусматривал пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).

Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу

Вечером на странице в соцсети Фейсбук Зеленский написал: "Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы изберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле".

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Выборы, Полиция, ЦИК, Парламентские выборы, Выборы в Раду, Производства, Место голосования, Внеочередные выборы в Раду.
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