Итоги 6 июня: Рада не уволила Грицака, Полторака и Климкина, реакция на ТКГ и др

Новости Украины: Рада не сумела уволить главу МИД, СБУ и Минобороны. Реакция политиков на заседание ТКГ по Донбассу. Дело Гандзюк. Возраст для пенсии по выслуге лет.

Провал Рады по увольнению

Народные депутаты не поддержали отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

За проект постановления об увольнении главы МИД по его собственному заявлению проголосовал 141 народный депутат на пленарном заседании парламента в четверг.

За проект постановления президента Украины Владимира Зеленского об увольнении министра иностранных дел проголосовали 137 парламентариев при 226 минимально необходимых для принятия положительного решения.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что просил депутатов поддержать его заявление об отставке, но не собирается прятаться под стол и будет работать, пока продолжается "переходный период".

Народные депутаты также не поддержали проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины.

За соответствующую инициативу президента Украины Владимира Зеленского проголосовали 67 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов. Против проголосовали 48 парламентариев.

Верховная Рада отказалась отправить в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Соответствующий проект постановления №10345 президента Украины Владимира Зеленского об увольнении главы СБУ поддержали 78 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг при 226 минимально необходимых голосов.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Полторака.

Скандальное заседание ТКГ

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призывает политические силы страны выразить свое отношение к последним заявлениям о прекращении экономической блокады ОРДЛО и прекращении огня в ответ на атаки противника.

Он высказал опасения ввиду возможной отмены решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, "если это входило в директивы президента Зеленского, является кардинально вредным и очень похоже на капитуляцию".

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко подверг критике политику президента Украины Владимира Зеленского относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

"Понял стратегию Зеленского по Донбассу. Все в одностороннем порядке: в ответ не стрелять, блокаду снять, а финансирование, наоборот, начать. Для этого и олигархов на анонсированную встречу он собирает", - написал Кириленко в своем микроблоге в Твиттере в четверг.

Он назвал это "позорным и беспомощным", "как начало пресмыкательства перед Москвой".

Вопрос о снятии экономической блокады с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 5 июня в Минске был поднят представителями ОРДЛО и поддержан в общей форме Российской Федерацией, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик.

"Дорожная карта" президента Украины Владимира Зеленского по Минским переговорам не будет публичной минимум до 19 июня, ее согласуют с партнерами по Нормандскому формату.

Наказаны убийцы Гандзюк

Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.

Решение суда зачитали на заседании 6 июня.

Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука - на 6 лет тюрьмы.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.

Конституционный Суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет

Конституционный Суд по итогам рассмотрения представления 45 депутатов Верховной Рады признал неконституционными положения пункта «а» статьи 54, статьи 55 закона «О пенсионном обеспечении», отменив установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии по выслуге лет, сообщила пресс-служба суда.

Согласно вышеуказанным нормам, для назначения пенсии за выслугу лет работникам летного и летно-испытательного состава необходимо было достичь возраста 50 лет, а работники образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также артистам - 55 лет.

Пенсии за выслугу лет назначают отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту.

Суд считает, что утрата профессиональной трудоспособности или пригодности не связана с достижением работником определенного возраста, поэтому не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет.