Итоги дня 23 июня: КиевПрайд, отказы ЦИК, решение ПЦУ и новые протесты в Тбилиси

Новости Украины: В Киеве прошел Марш равенства, ЦИК не зарегистрировала партии Саакашвили и Клюева, а также народного депутата Онищенко, в Тбилиси новые протесты, ПЦУ запретила служить двум священникам.

_______________________________________________________

Досрочные выборы в Раду: последняя информация

ЦИК отказала в регистрации партии Саакашвили и Клюеву

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, сообщила пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Рух новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов, выдвинутых в одномандатных избирательных округах", - говорится в сообщении.

"А, следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании Совета Политической партии "Рух новых сил" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено", - заявили в Центризбиркоме.

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах.

Решением ЦИК также было отказано в регистрации еще 17 кандидатам в нардепы, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОИО, в частности действующим нардепам - внефракционным Владимиру Парасюку (выдвигался в округе №122) и Аркадию Корнацкому (ОИО №132), и кандидатам в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список партии "Союз Левых Сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как сообщает ОПОРА, ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.

"В то же время представитель "Либеральной партии" в ходе заседания ЦИК заявил, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк - это украинская территория. Поэтому, по его словам, нет основания отказывать Клюеву в регистрации кандидатом", - сообщает ОПОРА.

Отказ в регистрации Парасюка и Корнацкому мотивировали несоответствием поданных документов требованиям законодательства.

Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда, который 21 июня удовлетворил административный народного депутата Александра Онищенко к ЦИК об отмене постановления об отказе в его регистрации кандидатом в народные депутаты Украины от Социалистической партии Украины в одномандатном избирательном округе №93.

"ЦИК не согласен с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права. Также Комиссия считает, что изложенные в решении выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела", - сообщает отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

"Марш равенства" в Киеве

Организованный ЛГБТ-сообществом "Марш равенства" под лозунгом "Свобода. Единство. Борьба" в Киеве финишировал у здания Киевпроекта на ул. Б.Хмельницкого в центре города. Участники марша прошли шествием по согласованному маршруту, которое продлилось около часа.

Периодически противники марша пытались прорваться в колонну, но правоохранители их оттесняли. Также, среди участников ходы встречались противники КиевПрайда, которые периодически провоцировали конфликтные ситуации.

В частности, они выкрикивали лозунги, противоречившие идеологии Прайда. Но Полиция диалога предотвращала такие конфликты.

В результате, девятерых правонарушителей, намеревавшихся устроить провокации на Марше равенства в центре Киева, задержали сотрудники полиции, начато уголовное производство.

ПЦУ запретила служить двум священникам

Православная церковь Украины временно запретила служение двум священнослужителям за "действия, направленные на разделение церкви". Об этом сообщает ПЦУ в Facebook.

"Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 года запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение Церкви", - говорится в сообщении.

Филарет попросил у Авакова защиты

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество УПЦ КП от новой Православной церкви Украины. Об этом говорится в обращении, которое опубликовал на странице в Facebook протоиерей Николай Лагодич.

"Глубокоуважаемый Арсен Борисович! После проведения Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, который подтвердил право украинского народа на независимую Церковь с патриаршим управлением, со стороны представителей Православной Церкви Украины были осуществлены ряд откровенно преступных действий", - говорится в обращении, подписанном Филаретом.

В частности, в документе отмечается, что представители ПЦУ "силой, рейдерски захватили" помещение Свято-Феодосиевского монастыря, и в тот же день "выселили архимандрита Андрея (Маруцака) за то, что он принял участие в Поместном соборе" УПЦ КП.

Очередной митинг в Тбилиси

Очередной митинг в Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария завершился в воскресенье шествием к зданию правительственной администрации.

Еще до начала шествия его организаторы заявили, что данная акция будет нести исключительно мирный характер.

Организаторы также сообщили, что вечером в понедельник митинг перед парламентом возобновится, а до этого, по их словам, будет организована акция с участием автомобилей, в частности, автоколонна от площади Республики проедет к зданию МВД. Они призвали водителей, которые поддерживают требование отставки главы МВД, присоединиться к этому маршу. Выступавшие на митинге заявляли, что акция проходит без политиков и это протест обычных граждан.

Глава Кремля Владимир Путин запретил российским самолетам совершать рейсы в Грузию. Речь идет о рейсах грузинских самолетов в Россию. В Грузии в ответ на действия РФ ответили патриотическим флешмобом.