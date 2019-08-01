Итоги 31 июля: Зеленский в Черкассах, заседание ТКГ, Филарет и УПЦ КП

Зеленский в Черкассах
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черкассы выступил за то, чтобы в городе был аэропорт.
Директор аэропорта Иван Далибожак отметил, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начат в 2018 году, стоимость работ составляет 128 млн грн, есть проектная документация на перрон и рулевую дорожку.
Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.
Владимир Зеленский пообещал, что предстоящий отопительный сезон в Смеле Черкасской области сорван не будет, и в домах жителей города будет тепло.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что вопросом замены местных прокуроров, к работе которых есть претензии у представителей общественности, будет заниматься назначенный новой Верховной Радой генеральный прокурор.
Заседание ТКГ в Минске
На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской (Луганская обл.) территорий с четверга, 1 августа.
За время последнего перемирия на Донбассе не было зафиксировано ни одной гражданской жертвы, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
Ремонт моста у Станицы Луганской займет несколько месяцев, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
Филарет борется за УПЦ КП
Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права верующих "Украинской православной церкви Киевского патриархата" и заявлением о рейдерстве со стороны Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).