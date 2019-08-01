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Четверг, 01.08.2019
Итоги 31 июля: Зеленский в Черкассах, заседание ТКГ, Филарет и УПЦ КП
Итоги 31 июля: Зеленский в Черкассах, заседание ТКГ, Филарет и УПЦ КП
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Итоги 31 июля: Зеленский в Черкассах, заседание ТКГ, Филарет и УПЦ КП

Итоги 31 июля: Зеленский в Черкассах, заседание ТКГ, Филарет и УПЦ КП
07:12 Сегодня Телеграф Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский посетил Черкассы. В Минске завершилось заседание ТКГ с обсуждение Станицы Луганской. Филарет обратился к Зеленскому.

Зеленский в Черкассах

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черкассы выступил за то, чтобы в городе был аэропорт.

Директор аэропорта Иван Далибожак отметил, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начат в 2018 году, стоимость работ составляет 128 млн грн, есть проектная документация на перрон и рулевую дорожку. 

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.

Владимир Зеленский пообещал, что предстоящий отопительный сезон в Смеле Черкасской области сорван не будет, и в домах жителей города будет тепло.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что вопросом замены местных прокуроров, к работе которых есть претензии у представителей общественности, будет заниматься назначенный новой Верховной Радой генеральный прокурор.

Заседание ТКГ в Минске

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской (Луганская обл.) территорий с четверга, 1 августа.

За время последнего перемирия на Донбассе не было зафиксировано ни одной гражданской жертвы, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

Ремонт моста у Станицы Луганской займет несколько месяцев, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

Филарет борется за УПЦ КП

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права верующих "Украинской православной церкви Киевского патриархата" и заявлением о рейдерстве со стороны Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).

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Черкассы, Донбасс, Филарет, Владимир Зеленский, ТКГ.
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