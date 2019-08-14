Итоги 13 августа: гражданство для защитников Украины и увольнение Безсмертного из ТКГ

Новости Украины:Упрощение предоставления гражданства. Безсмертного уволили из ТКГ. Разоблачение российского шпиона.

Гражданство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым расширил перечень документов, которые могут быть основанием для приобретения гражданства Украины, расширив таким образом перечень лиц, которые могут получить украинское гражданство, на иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину, и на граждан РФ, подвергшихся политическим преследованиям.

Также данным указом Кабмину поручается в трехмесячный срок разработать проект закона Украины о порядке предоставления убежища.

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить оптимизацию процесса рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, и принятия в установленном порядке соответствующих решений.

В партии "Европейская солидарность" прокомментировали указ президента.

"На наш взгляд, те, кто защищал нашу Украину с оружием в руках, имеют право на то, чтобы получить гарантии, в том числе и гражданство со всем пакетом прав и, соответственно, обязанностей граждан Украины", - сказал новоизбранный народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский.

В то же время избранный в парламент по списку партии "ЕС" председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы народный депутат Владимир Арьев считает, что законопроектах по упрощению получения украинского гражданства отдельным категориям россиян должен быть предусмотрен прямой запрет для участников антиукраинских политических движений.

Безсмертного уволили из ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

Сам же Безсмертный утверждает, что о данном указе он узнал из СМИ

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отмечают, что в настоящее время идет процесс формирования наиболее эффективной команды для отстаивания интересов Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.

Разоблачение российского шпиона

Во Львовской области контрразведчики разоблачили местного жителя, который выполнял разведзадание спецслужб Российской Федерации.

Сотрудники СБУ задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

За деятельность несовместимую со статусом консульского должностного лица МИД Украины объявило дипломата-шпиона "persona non grata". Он уже покинул территорию Украины.

В свою очередь Россия объявила персоной нон-грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге.

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