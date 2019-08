Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады

Нетаньяху в Киеве

В Киеве прошла официальная встреча Гройсмана и Нетаньяху.

Владимир Гройсман и Биньямин Нетаньяху встретились с украинскими компаниями - лидерами в индустрии высоких технологий.

После переговоров премьер-министр Украины рассказал, что визитов главы парламента Израиля Биньямина Нетаньяху станет больше.

"Это первый визит Премьер-министра за последние 20 лет, но, когда мы встретились, он сказал, что теперь таких визитов будет больше, и они будут происходить чаще. Я рад, что именно наши два правительства имели возможность финализировать работу над зоной свободной торговли", - заявил Владимир Гройсман.

Кто станет спикером Верховной Рады нового созыва?

Сегодня на заседании подгруппы Подготовительной депутатской группы представители партии "Слуга народа" сообщили, что делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на должности председателя и первого заместителя председателя Верховной Рады.

При этом партия "Голос" отказалась от должности заместителя председателя Верховной Рады, сообщил заместитель главы партии Ярослав Юрчишин.

"Да, это отвечает действительности", - сказал Юрчишин журналистам во вторник в Киеве.

Руководитель пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что не все будущие фракции в своевременно делегировали своего представителя в каждый комитет, как того требует закон.

"К сожалению, не все фракции смогли своевременно делегировать своего представителя в каждый комитет, как того требует закон. Однако мы надеемся, что они заинтересованы в эффективной и быстрой работе подготовительной депутатской группы и предложат свои кандидатуры уже завтра", - сообщила Кравчук.

Указ президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым определил Департамент доступа к публичной информации Офиса президента специальным структурным подразделением, которое организует в установленном порядке доступ к публичной информации.

Согласно обнародованному на сайте главы государства во вторник днем указу № 606/2019, указанный департамент также отвечает за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы на информацию, поступающих к президенту Украины, офису президента Украины, а также предоставляет консультации при оформлении таких запросов.

Глухой теннисист одержал победу в матче уровня ATP

Южнокореец Док-Хи Ли установил уникальное достижение, став первым глухим теннисистом, выигравшим матч уровня ATP.

Спортсмен в первом круге престижного турнира АТР в Уинстон-Салеме (США) победил швейцарца Генри Лааксонена - 7:6, 6:1.

"Многие смеялись надо мной из-за глухоты. Кто-то даже говорил, что я не должен этим заниматься. Было очень сложно, но близкие я помогли мне преодолеть трудности.

Изучение спутника Юпитера Европы

NASA утвердило миссию Europa Clipper по изучению спутника Юпитера Европы.

Terrific news! NASA's #EuropaClipper has been approved for "progress to completion of final design, followed by the construction and testing of the entire spacecraft and science." In short, we're going to Europa to check out its biological potential! https://t.co/Qc7TGXSVlv pic.twitter.com/QHm1bdZTUj

— Ian O'Neill (@astroengine) August 19, 2019