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Среда, 21.08.2019
Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
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Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады

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Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
08:39 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Гройсман провел встречу с Нетаньяху. Зеленский выдал новый указ. Кандидаты на должность главы Верховной Рады. Док-Хи Ли стал автором уникального достижения. NASA одобрило миссию Europa Clipper. Украинские фильмы в лонг-листе премии Европейской киноакадемии.

Нетаньяху в Киеве

В Киеве прошла официальная встреча Гройсмана и Нетаньяху.

Владимир Гройсман и Биньямин Нетаньяху встретились с украинскими компаниями - лидерами в индустрии высоких технологий.

После переговоров премьер-министр Украины рассказал, что визитов главы парламента Израиля Биньямина Нетаньяху станет больше.

"Это первый визит Премьер-министра за последние 20 лет, но, когда мы встретились, он сказал, что теперь таких визитов будет больше, и они будут происходить чаще. Я рад, что именно наши два правительства имели возможность финализировать работу над зоной свободной торговли", - заявил Владимир Гройсман.

Кто станет спикером Верховной Рады нового созыва?

Сегодня на заседании подгруппы Подготовительной депутатской группы представители партии "Слуга народа" сообщили, что делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на должности председателя и первого заместителя председателя Верховной Рады.

При этом партия "Голос" отказалась от должности заместителя председателя Верховной Рады, сообщил заместитель главы партии Ярослав Юрчишин.

"Да, это отвечает действительности", - сказал Юрчишин журналистам во вторник в Киеве.

Руководитель пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что не все будущие фракции в своевременно делегировали своего представителя в каждый комитет, как того требует закон.

"К сожалению, не все фракции смогли своевременно делегировать своего представителя в каждый комитет, как того требует закон. Однако мы надеемся, что они заинтересованы в эффективной и быстрой работе подготовительной депутатской группы и предложат свои кандидатуры уже завтра", - сообщила Кравчук.

Указ президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым определил Департамент доступа к публичной информации Офиса президента специальным структурным подразделением, которое организует в установленном порядке доступ к публичной информации.

Согласно обнародованному на сайте главы государства во вторник днем указу № 606/2019, указанный департамент также отвечает за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы на информацию, поступающих к президенту Украины, офису президента Украины, а также предоставляет консультации при оформлении таких запросов.

Глухой теннисист одержал победу в матче уровня ATP

Южнокореец Док-Хи Ли установил уникальное достижение, став первым глухим теннисистом, выигравшим матч уровня ATP.

Спортсмен в первом круге престижного турнира АТР в Уинстон-Салеме (США) победил швейцарца Генри Лааксонена - 7:6, 6:1.

"Многие смеялись надо мной из-за глухоты. Кто-то даже говорил, что я не должен этим заниматься. Было очень сложно, но близкие я помогли мне преодолеть трудности.

Изучение спутника Юпитера Европы

NASA утвердило миссию Europa Clipper по изучению спутника Юпитера Европы.

Исследовательская станция должна быть запущена не раньше 2023 года, говорится в сообщении космического агентства.

Миссия Europa Clipper будет запущена к Европе между 2023 и 2025 годами. Чтобы достичь спутника Юпитера, зонду необходимо от трех до семи лет, в зависимости от мощности ракеты-носителя.

Украинские фильмы в лонг-листе премии Европейской киноакадемии

Драма режиссера Наримана Алиева "Домой", которая борется за право представлять Украину на "Оскаре", вошла в длинный список номинантов на премию Европейской киноакадемии.

Кроме того, сюда попал польско-британско-украинский фильм "Мистер Джонс". Лонг-лист из 46 фильмов опубликован на сайте кинонаграды.

Лента "Домой" рассказывает историю крымского татарина Мустафы. После смерти своего первенца он приезжает в Киев, куда два его сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего домой, а старшего похоронить на родине в Крыму в соответствии с мусульманскими традициями. Главные роли в ленте исполнили Ахтем Сеитаблаєв и Ремзи Билялов. Продюсером ленты выступает Владимир Яценко ("Дикое поле"). Фильм получил Гран-при нынешнего Одесского кинофестиваля.

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Верховная Рада, АТР, НАСА, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман, "Слуга народа", Дмитрий Разумков, Партия Голос, Руслан Стефанчук, Док-Хи Ли.
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