Утренний дайджест: что происходило в Украине и мире 6 октября

2 Билецкий с ветеранами АТО/ООС прибыли в Золотое для защиты поселка в случае отвода их него ВСУ. Лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны в воскресенье, 6 октября, прибыли в Золотое Луганской области, где заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск.

3 Один боец ВСУ погиб с начала воскресенья в результате 17 обстрелов на Донбассе, еще один ранен. С начала суток воскресенья на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один получил ранения в результате 17 обстрелов со стороны боевиков, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

4 Супрун продолжит развивать культуру здоровой дискуссии. Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун инициирует создание в Украине мощного независимого аналитического центра.

5 В Минске на площади Свободы собрался так называемый "митинг за независимость" Акцию протеста инициировал оппозиционер Николай Статкевич против возможной итерации с Россией.

6 В правительстве заверяют, что повышение зарплаты учителям остается приоритетом. Развитие образования и повышение оплаты труда учителей является приоритетом работы правительства.

7 Шахтер в центральном матче десятого тура чемпионата Украины одержал победу над Днепром-1. 6 октября, донецкий Шахтер встречался с Днепром-1 в рамках десятого тура первенства Украины по футболу. Матч проходил на стадионе "Днепр Арена".

8 Представительница Японии Наоми Осака стала победительницей теннисного турнира в Китае. Японская теннисистка Наоми Осака выиграла турнир в Пекине (Китай). В финальном матче она в трёх сетах сломила сопротивление австралийки Эшли Барти.

9 Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл престижный турнир АТР, который проходил в Китае. Первая ракетка турнира в Пекине (Китай) австриец Доминик Тим стал победителем соревнований категории ATP 500.

10 В рамках специального мероприятия в Род-Айленде Aston Martin показал два самых дорогих автомобиля за всю свою историю Автомобили доступны к продаже исключительно в паре, а их стоимость составляет 6 млн фунтов стерлингов.

11 В возрасте 33 лет скончалась Марина Куклина. 5 октября в возрасте 33 лет ушла из жизни молодая украинская актриса театра и кино Марина Куклина.

12 Microsoft выпустил очередное обновление Windows 10. Компания Microsoft на днях выпустила пакет апдейтов для всех поддерживаемых версий Windows 10. В результате посыпались жалобы от пользователей.