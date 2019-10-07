Утренний дайджест: что происходило в Украине и мире 6 октября

На Майдане Незалежности в Киеве проходит вече против "формулы Штайнмайера"
Акции также прошли сегодня во многих городах Украины, в частности во Львове, Виннице, Днипре, Херсоне, Ужгороде, Сумах, Хмельницком. Наиболее массовым вече было в Киеве. По данным полиции, в нем приняли участие 10 тыс. человек.
Пятый Президент Украины Петр Порошенко тоже принимал участие в акции.
В то же время глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Богдан считает, что акции были организованы за деньги.
Билецкий с ветеранами АТО/ООС прибыли в Золотое для защиты поселка в случае отвода их него ВСУ.
Лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны в воскресенье, 6 октября, прибыли в Золотое Луганской области, где заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск.
Один боец ВСУ погиб с начала воскресенья в результате 17 обстрелов на Донбассе, еще один ранен.
С начала суток воскресенья на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один получил ранения в результате 17 обстрелов со стороны боевиков, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Супрун продолжит развивать культуру здоровой дискуссии.
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В Минске на площади Свободы собрался так называемый "митинг за независимость"
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