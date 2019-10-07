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Понедельник, 07.10.2019
Утренний дайджест: что происходило в Украине и мире 6 октября
Утренний дайджест: что происходило в Украине и мире 6 октября
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Утренний дайджест: что происходило в Украине и мире 6 октября

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Утренний дайджест: что происходило в Украине и мире 6 октября
07:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Акции "Нет капитуляции". Билецкий на Донбассе. Гибель еще одного военнослужащего ВСУ. Супрун возвращается. Протесты в Минске. Шахтер - Днепр-1. Триумф Осаки. Умерла актриса Марина Куклина.

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Киев, Шахтер, Протесты, Донбасс, ВСУ, Андрей Билецкий, Наоми Осака, Ульяна Супрун, Марина Куклина, Днепром-1.
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