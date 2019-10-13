Дайджест главных событий 12 октября в Украине и мире

Греческая церковь признала ПЦУ
Внеочередной Собор иерархов Элладской (Греческой) православной церкви принял решение о признании автокефалии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ).
Пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко приветствует признание Элладской (Греческой) православной церковью автокефалии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ) и надеется, что все православные церкви последуют такому шагу.
Cвященный синод Русской православной церкви (РПЦ) в ближайшее время оценит, как решение Элладской православной церкви "о правомерности присвоения автономии раскольнической церкви в Украине скажется на мировом православии и межцерковных отношениях между Москвой и Афинами".
Усик дебютировал в супертяжелом весе
В ночь с 12 на 13 октября (время киевское) в Чикаго на арене Wintrust состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе. Противостоял украинцу ветеран хэвивейта Чазз Уизерспун. Итогом поединка стала досрочная победа Усика на отказе соперника после 7-го раунда.
Пристайко об Украине
Глава украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко запланировал на встрече 14 октября призвать европейских партнеров поддержать шаги Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе путем давления на Российскую Федерацию.
Пристайко также заявляет, что руководство США не ставило перед Украиной условия сотрудничества с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани для получения военной помощи.
Члены Североатлантического совета НАТО 31 октября во время визита в Украину посетят Киев и Одессу, сообщил Пристайко.
По словам Пристайко, внешнеполитические команды МИД и Банковой уравновешивают друг друга.
Вадим Пристайко прокоментировал сообщения о том, что в документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей.
Пристайко рассказал, каких шагов Украина ожидает от России на Донбассе.
Богдан снова в БПП
Окружной административный суд Киева признал незаконным решение Центральной избирательной комиссии, которая в 2016 году исключила нынешнего главу Офиса президента Андрея Богдана из списка партии Блок Петра Порошенко.
О счетчиках тепла в Украине
В Украине уже 79,3% жилых и 78,2% нежилых зданий оснащены счетчиками тепла.
Тайфун в Японии
По крайней мере два человека погибли и еще 70 пострадали в Японии из-за тайфуна “Хагибис”, который в настоящее время движется по направлению к Токио.
Турция и Сирия
Турецкие войска в рамках операции "Источник мира" захватили сирийский город Расулайн, расположенный на востоке от реки Евфрат.
Ахмед Абуль Гейт в субботу призвал Турцию прекратить операцию на севере Сирии.
Совет Европы настаивает на прекращении военной операции Турции в Сирии.
В Бельгии открыли скульптуру Анне Киевской
Торжественная церемония открытия скульптуры Анны Ярославны, киевской княгини и королевы Франции, состоялась в субботу в старинном бельгийском городе Арлон.
Умер актер и номинант премии "Оскар" Роберт Форстер
Американский актер и номинант на премию "Оскар" ушел из жизни 11 октября, в возрасте 78 лет.
Внезапное увольнение
Герцогиня Кембриджская уволила свою личную помощницу после 7 лет службы.
Джейн Фонду арестовали
Популярная американская актриса и модель была арестована полицией Вашингтона за то, что организовала акцию протеста.
Кениец Кипчоге побил рекорд
Кенийский бегун Элиуд Кипчоге вошел в историю как первый человек, который пробежал марафон меньше, чем за два часа.
В ночь с 12 на 13 октября (время киевское) в Чикаго на арене Wintrust состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе. Противостоял украинцу ветеран хэвивейта Чазз Уизерспун. Итогом поединка стала досрочная победа Усика на отказе соперника после 7-го раунда.