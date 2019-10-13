Дайджест главных событий 12 октября в Украине и мире

Cвященный синод Русской православной церкви (РПЦ) в ближайшее время оценит, как решение Элладской православной церкви "о правомерности присвоения автономии раскольнической церкви в Украине скажется на мировом православии и межцерковных отношениях между Москвой и Афинами".

Пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко приветствует признание Элладской (Греческой) православной церковью автокефалии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ) и надеется, что все православные церкви последуют такому шагу.

В ночь с 12 на 13 октября (время киевское) в Чикаго на арене Wintrust состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе. Противостоял украинцу ветеран хэвивейта Чазз Уизерспун. Итогом поединка стала досрочная победа Усика на отказе соперника после 7-го раунда .

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Пристайко об Украине

Глава украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко запланировал на встрече 14 октября призвать европейских партнеров поддержать шаги Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе путем давления на Российскую Федерацию.

Пристайко также заявляет, что руководство США не ставило перед Украиной условия сотрудничества с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани для получения военной помощи.

Члены Североатлантического совета НАТО 31 октября во время визита в Украину посетят Киев и Одессу, сообщил Пристайко.

По словам Пристайко, внешнеполитические команды МИД и Банковой уравновешивают друг друга.

Вадим Пристайко прокоментировал сообщения о том, что в документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей.

Пристайко рассказал, каких шагов Украина ожидает от России на Донбассе.