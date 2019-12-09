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Понедельник, 09.12.2019
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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)
14:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 2 по 8 декабря 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

02.12.2019 – 08.12.2019

Пожар Одесса

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

Пожар в Одессе: возросло число погибших

Джошуа Руис

Король вернулся: Джошуа победил в реванше Руиса и вернул свои пояса (Видео)

Схватка продлилась все отведенные 12 раундов и завершилась победой Энтони Джошуа единогласным решением судей. Судейский счет: 118:110, 118:110, 119:109.

Папік

В понедельник, 2 декабря, на телеканале "1+1" стартовал новый украинский сериал "Папик".

В украиноязычной комедии снялись известные украинские актеры, среди которых артисты, которые неоднократно снимались в проектах от "95 квартала".

Новенька

День збройних сил України

4 грудня свято

Перші ластівки

Золотой мяч 2019

Переводчик укр рус

Мандалорец

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Вячеслав Соболев

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Juice Wrld

Гео Лерос

Евгения Плихина

Юрий Бардаш

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Ирландец

Появился ролик, посвященный персонажу Аль Пачино в фильме "Ирландец".

В основе сюжета лежит популярная книга Чарльза Брэндта "Говорят, ты красишь дома" о жизни реального наемного убийцы Фрэнка Ширана по прозвищу Ирландец. Незадолго до смерти он рассказывает подробности своей карьеры и о том, как убил 25 человек, включая профсоюзного лидера Джимми Хоффе. 

Холодное сердце 2

Ножи наголо

Чорний ворон

Аутсайдеры (Ford против Ferrari)

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Папік

Новенька

Перші ластівки

Мандалорец

Жестокий Стамбул

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

Топ-модель по-українськи

Х Фактор 2019

Свобода слова

МастерШеф 9 сезон

Дизель Шоу

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Google, Фильм, Сериал, Гугл тренд, Папик, Пожар Одесса.
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