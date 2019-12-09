Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.
02.12.2019 – 08.12.2019
Пожар Одесса
В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.
Джошуа Руис
Король вернулся: Джошуа победил в реванше Руиса и вернул свои пояса (Видео)
Схватка продлилась все отведенные 12 раундов и завершилась победой Энтони Джошуа единогласным решением судей. Судейский счет: 118:110, 118:110, 119:109.
Папік
В понедельник, 2 декабря, на телеканале "1+1" стартовал новый украинский сериал "Папик".
В украиноязычной комедии снялись известные украинские актеры, среди которых артисты, которые неоднократно снимались в проектах от "95 квартала".
Новенька
День збройних сил України
4 грудня свято
Перші ластівки
Золотой мяч 2019
Переводчик укр рус
Мандалорец
ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ
Вячеслав Соболев
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
Juice Wrld
Гео Лерос
Евгения Плихина
Юрий Бардаш
ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ
Ирландец
Появился ролик, посвященный персонажу Аль Пачино в фильме "Ирландец".
В основе сюжета лежит популярная книга Чарльза Брэндта "Говорят, ты красишь дома" о жизни реального наемного убийцы Фрэнка Ширана по прозвищу Ирландец. Незадолго до смерти он рассказывает подробности своей карьеры и о том, как убил 25 человек, включая профсоюзного лидера Джимми Хоффе.
Холодное сердце 2
Ножи наголо
Чорний ворон
Аутсайдеры (Ford против Ferrari)
ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ
Папік
Новенька
Перші ластівки
Мандалорец
Жестокий Стамбул
ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ
Топ-модель по-українськи
Х Фактор 2019
Свобода слова
МастерШеф 9 сезон
Дизель Шоу
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