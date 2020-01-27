Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (20.01 – 26.01.2020)

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.
20.01.2020 – 26.01.2020
Коронавирус
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
Коронавирус в Китае: скончались уже 80 человек
Всемирная организация здравоохранения в четверг объявила вирус "чрезвычайной ситуацией в Китае", но не стала говорить о глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.
Стоит паниковать? В Украине обнаружили коронавирус
С днем Татьяны
Веселые, восхитительные и оригинальные поздравления для всех Татьян в День ангела 25 января.
Коби Брайант
26 января мир шокировала печальная новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.
Спортсмен разбился в авиакатастрофе вместе со своей дочерью - Джианной. Очевидцы уже успели поведать шокирующие подробности авиакатастрофы.
Соломія Островська
25-летняя Соломия Островская погибла в ДТП, которое произошло вечером 19 января в Житомирской области. Она была родом со Львова и основала в этом городе клинику эстетической медицины Genesis.
Голос країни 2020
Первый выпуск 10 сезона "Голоса страны" состоялся в воскресенье, 19 января.
Судьями и звездными тренерами стали Настя Каменских и Потап, Тина Кароль, Дан Балан и Монатик.
Китайский новый год
Ухань
Фильмы 2020
Ырка
Маникюр 2020
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Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
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