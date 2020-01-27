Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (20.01 – 26.01.2020)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 20 по 26 января 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

20.01.2020 – 26.01.2020

Коронавирус

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Коронавирус в Китае: скончались уже 80 человек

Всемирная организация здравоохранения в четверг объявила вирус "чрезвычайной ситуацией в Китае", но не стала говорить о глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Стоит паниковать? В Украине обнаружили коронавирус

С днем Татьяны

Веселые, восхитительные и оригинальные поздравления для всех Татьян в День ангела 25 января.

Коби Брайант

26 января мир шокировала печальная новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Спортсмен разбился в авиакатастрофе вместе со своей дочерью - Джианной. Очевидцы уже успели поведать шокирующие подробности авиакатастрофы.

Соломія Островська

25-летняя Соломия Островская погибла в ДТП, которое произошло вечером 19 января в Житомирской области. Она была родом со Львова и основала в этом городе клинику эстетической медицины Genesis.

Голос країни 2020

Первый выпуск 10 сезона "Голоса страны" состоялся в воскресенье, 19 января.

Судьями и звездными тренерами стали Настя Каменских и Потап, Тина Кароль, Дан Балан и Монатик.

Китайский новый год

Ухань

Фильмы 2020

Ырка

Маникюр 2020

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Коби Брайант

Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)

Соломія Островська

Владимир Зеленский

Данила Перов

Ганна Новосад

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Дочь посла

Половое воспитание

Жестокий Стамбул

Ветреный

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Голос країни 2020

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Дом 2

Від пацанки до панянки-4

Мастер Шеф. Професіонали 2

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