Два пассажира лайнера Diamond Princess умерли от коронавируса

Новости Украины:Смертельный вирус: Умерли два пассажира с круизного лайнера Diamond Princess.

Два пассажира с японского круизного лайнера Diamond Princess умерли от коронавируса Covid-2019.

Об этом сообщает CNN.

"Два бывших пассажира Diamond Princess погибли от вируса, в то время как оставшиеся туристы продолжают сходить на берег с круизного лайнера после 14-дневного карантина. В общей сложности 626 случаев заболевания коронавирусом связаны с пребыванием на лайнере".

Более 300 американцев эвакуировали с круизного лайнера в Японии и доставили на военные базы штатов Калифорния и Техас на дополнительный 14-дневный карантин – независимо от результатов проверки на коронавирус.