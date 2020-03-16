Украинцы на карантине в Египте: в МИД рассказали о мерах по возвращению сограждан домой

Министерство иностранных дел Украины наладило рабочее взаимодействие со всеми туроператорами и авиакомпаниями, чтобы организованно возвращать украинцев из Египта.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter в понедельник.
"Многих наших соотечественников ситуация с пандемией коронавируса застала в Египте. Сегодня мы наладили рабочее взаимодействие со всеми соответствующими туроператорами и авиакомпаниями, чтобы иметь возможность организованно возвращать их домой", - написал он.
Багато наших співвітчизників ситуація з пандемією коронавірусу застала в Єгипті. Сьогодні ми налагодили робочу взаємодію з усіма відповідними туроператорами та аівіакомпаніями, щоб мати змогу організовано повертати їх додому.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2020
Напомним:
730 граждан Украины помещены на 14-дневный карантин в гостинице в египетском городе Шарм эль-Шейх в связи с выявлением в нем двух туристов, больных коронавирусом Covid-19. Глава МИД Украины заявил, что среди украинцев, которые находятся на карантине в Египте, нет больных коронавирусом.
На брифинге в МИД Украины в понедельник Кулеба заявил, что туроператоры должны выполнить свои обязательства и вернуть украинцев из Египта.
С сегодняшнего дня президент Украины Владимир Зеленский будет максимально часто информировать украинцев об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу.
Местные власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.
По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.