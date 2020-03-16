Украинцы на карантине в Египте: в МИД рассказали о мерах по возвращению сограждан домой

Новости Украины:МИД Украины наладило взаимодействие с туроператорами и авиакомпаниями для возвращения украинцев из Египта.

Министерство иностранных дел Украины наладило рабочее взаимодействие со всеми туроператорами и авиакомпаниями, чтобы организованно возвращать украинцев из Египта.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter в понедельник.

"Многих наших соотечественников ситуация с пандемией коронавируса застала в Египте. Сегодня мы наладили рабочее взаимодействие со всеми соответствующими туроператорами и авиакомпаниями, чтобы иметь возможность организованно возвращать их домой", - написал он.

Багато наших співвітчизників ситуація з пандемією коронавірусу застала в Єгипті. Сьогодні ми налагодили робочу взаємодію з усіма відповідними туроператорами та аівіакомпаніями, щоб мати змогу організовано повертати їх додому. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2020

Напомним:

730 граждан Украины помещены на 14-дневный карантин в гостинице в египетском городе Шарм эль-Шейх в связи с выявлением в нем двух туристов, больных коронавирусом Covid-19. Глава МИД Украины заявил, что среди украинцев, которые находятся на карантине в Египте, нет больных коронавирусом.

На брифинге в МИД Украины в понедельник Кулеба заявил, что туроператоры должны выполнить свои обязательства и вернуть украинцев из Египта.

С сегодняшнего дня президент Украины Владимир Зеленский будет максимально часто информировать украинцев об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу.

Местные власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.