Коронавирус в Украине: в Минздраве говорят о 14 случаях заболевания, в ЦОЗ насчитали 16

Новости Украины:В Украине число больных не изменилось, Минздрав сообщает о 14 случаях.

Количество случаев Covid-19 в Украине остается на уровне 14.

Об этом сообщает Минздрав в Telegram.

"По состоянию на вечер 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев Covid-19 (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный)", - говорится в сообщении.

Минздрав отмечает, все ограничительные меры направлены в защиту безопасности и здоровья украинцев.

"Просим ни относиться к карантину легкомысленно, не пренебрегать установленными противоэпидемическими правилами и средствами индивидуальной защиты. Оставайтесь дома. Самоизоляция является самым эффективным способом обезопасить себя", - отметили в ведомстве.

В свою очередь, Центр общественного здоровья сообщил о 16 случаях COVID-19 по состоянию на 22.00 18 марта.

Напомним: