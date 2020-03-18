Коронавирус в Украине: в Минздраве говорят о 14 случаях заболевания, в ЦОЗ насчитали 16

Количество случаев Covid-19 в Украине остается на уровне 14.
Об этом сообщает Минздрав в Telegram.
"По состоянию на вечер 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев Covid-19 (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный)", - говорится в сообщении.
Минздрав отмечает, все ограничительные меры направлены в защиту безопасности и здоровья украинцев.
"Просим ни относиться к карантину легкомысленно, не пренебрегать установленными противоэпидемическими правилами и средствами индивидуальной защиты. Оставайтесь дома. Самоизоляция является самым эффективным способом обезопасить себя", - отметили в ведомстве.
В свою очередь, Центр общественного здоровья сообщил о 16 случаях COVID-19 по состоянию на 22.00 18 марта.
Напомним:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.
В связи с распространением коронавируса более 30 000 украинских граждан вернулись домой.
В Черновицкой области ввели дополнительные ограничительные меры, с целью противодействия коронавирусной инфекции. Будут проверять соблюдение карантинных ограничений, мыть улицы со спецрастворами и доставлять продукты пожилым людям.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Украине еще один набор реагентов, которого хватит для 5 тыс. реакций.
Кабинет министров Украины создает стабилизационный фонд для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.
Кабинет министров Украины примет решение о выделении еще 70 миллионов гривень на средства индивидуальной защиты в рамках противодействия распространению коронавируса.