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В Минздраве прокомментировали дефицит антисептиков

В Минздраве прокомментировали дефицит антисептиков
06:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Виктор Ляшко подробно рассказал о дефиците антисептиков.

В Украине дефицит дезинфицирующих средств, в частности антисептиков вызвали две проблемы. Это "бюрократический барьер" и нехватка сырья для их изготовления.

Об этом сказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Действительно есть определенная проблема с антисептиками. Мы провели встречу с крупнейшими производителями антисептических средств, где проговорили, почему их нет на рынке. Первый вопрос был в регистрации дезинфицирующих средств. Там возник один бюрократический барьер, который мы в ближайшее время мы решим", - пояснил Виктор Ляшко.

По его словам, из-за этого так называемого барьера производители дезинфицирующих средств облагались налогом. Однако, как заверил заместитель министра Минздрава, эта проблема до следующей среды будет решена.

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"Второе - это с наличием сырья. Поскольку с опропилового спирта, который используется для производства антисептических средств в обычном режиме, к сожалению, (возникла - ред.) глобальная проблема. Его нигде нельзя достать. Вместе с тем, Украина является одним из лидеров производителей этилового спирта, который также используется как антисептическое средство", - сказал Ляшко.

К слову, в государственном предприятии "Укрспирт" из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса запустили еще 4 завода. Предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы.

Также "Укрспирт" временно приостановил отгрузку спирта на экспорт из-за пандемии COVID-19. Там заявили, что экспорт будет возобновлен после того, как полностью обеспечат спиртом внутренний рынок Украины.

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Напомним: 

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Минздрав, Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Антисептик.
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