В Германии еще 900 украинцев собираются лететь на родину

Новости Украины:Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что 900 украинцев приобрели билеты на самолеты из Германии в Украину.

В Германии еще 900 украинских граждан приобрели билеты на самолеты в Украину.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в Twitter.

”Дипломаты в Германии продолжают круглосуточно оказывать помощь нашим соотечественникам для возвращения домой: всего более 900 украинцев приобрели билеты из Берлина на рейсы SkyUp на 21, 23 и 24 марта и МАУ на 21 марта, еще есть билеты на 25 марта. Не пропустите! Завтра будем провожать в аэропорту Тегель”, - заявил Мельник.

Дипломати в Німеччині продовжують цілодобово надавати допомогу нашим співгромадянам для повернення додому: всього понад 900 українців придбали квитки з Берліна на рейси SkyUp 21., 23 і 24.3 і МАУ 21.3., ще є квитки на 25.3. Не пропустіть! Завтра проводжатимемо в аеропорту Тегель pic.twitter.com/edMt8BHc0p — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 20, 2020

Напоминаем, у одного из украинских дипломатов диагностирован коронавирус, трое имеют подозрение на заболевание, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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