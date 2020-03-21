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В Германии еще 900 украинцев собираются лететь на родину

В Германии еще 900 украинцев собираются лететь на родину
00:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Pinterest

Новости Украины:Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что 900 украинцев приобрели билеты на самолеты из Германии в Украину.

В Германии еще 900 украинских граждан приобрели билеты на самолеты в Украину.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в Twitter.

Дипломаты в Германии продолжают круглосуточно оказывать помощь нашим соотечественникам для возвращения домой: всего более 900 украинцев приобрели билеты из Берлина на рейсы SkyUp на 21, 23 и 24 марта и МАУ на 21 марта, еще есть билеты на 25 марта. Не пропустите! Завтра будем провожать в аэропорту Тегель”, - заявил Мельник.

Напоминаем, у одного из украинских дипломатов диагностирован коронавирус, трое имеют подозрение на заболевание, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

МИД: Почти 22 тыс украинцев вернулись из Египта

Как сообщалось ранее: 

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Германия, Украина, Самолет, МАУ, SkyUp.
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