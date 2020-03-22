Итоги дня 21 марта: коронавирус, ужесточение карантина и смерть Бекешкиной

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В связи с ситуацией с коронавирусом в мире и Украине Арсен Аваков рекомендует перейти на тотальный карантин.

Министр внутренних дел Украины выступает за срочное введение в стране жесткого "тотального" карантина в связи с пандемией в мире заражения COVID-19.

В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории граждан.

Также в Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками.

На территории Харьковской области в в связи с подтвержденным COVID-19 у жительницы облцентра вводится режим чрезвычайной ситуации

В районе проведения операции Объединенных сил для недопущения распространения в Украине коронавируса временно прекращается пропуск через линию разграничения.

Телеграф собрал все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19 за 21 марта в этой публикации.