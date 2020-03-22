Итоги дня 21 марта: коронавирус, ужесточение карантина и смерть Бекешкиной

В связи с ситуацией с коронавирусом в мире и Украине Арсен Аваков рекомендует перейти на тотальный карантин.
Министр внутренних дел Украины выступает за срочное введение в стране жесткого "тотального" карантина в связи с пандемией в мире заражения COVID-19.
В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории граждан.
Также в Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками.
На территории Харьковской области в в связи с подтвержденным COVID-19 у жительницы облцентра вводится режим чрезвычайной ситуации
В районе проведения операции Объединенных сил для недопущения распространения в Украине коронавируса временно прекращается пропуск через линию разграничения.
Телеграф собрал все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19 за 21 марта в этой публикации.
Премьер-министр Денис Шмыгаль договорился с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким о создании гуманитарного коридора.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии через Польшу во время карантинных мер.
В свою очередь Венгрия открыла транзитный коридор для украинских граждан, которые следуют на автотранспорте из Словении.
В ГТСУ прокомментировали ситуацию с экспортом украинских респираторов в Испанию.
В Таможенной службе пояснили, что операция по экспорту респираторов украинского производства в Испанию в начале марта была законной.
В возрасте 68 лет умерла социолог Ирина Бекешкина.
Умерла директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.
Сивохо объяснил, что делает в Совете нацбезопасности и обороны.
Внештатный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший шоумен Сергей Сивохо объяснил, почему ушел в политику.
Пауло Дибала сообщил, что болен коронавирусом.
Нападающий туринского "Ювентуса" и национальной команды Аргентины Пауло Дибала на своей странице в "Инстаграме" сообщил, что он и его девушка заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Евро-2020 по водным видам спорта перенесено из-за коронавируса
Европейская лига плавания (LEN) приняла решение о переносе чемпионата Европы по водным видам спорта-2020, избирательного Конгресса LEN и чемпионата Европы по водным видам спорта в категории Masters.
Чемпионат мира 2020 года по хоккею отменен из-за пандемии коронавируса
Международная федерация хоккея из-за эпидемии коронавируса отменила чемпионат мира 2020 года.
Пауло Фонсека хочет видеть Мудрика в своем клубе.
Как сообщают инсайдеры, главный тренер Ромы Пауло Фонсека рекомендует скаутам просмотреть игрока Шахтера Михаила Мудрика, чтобы те одобрили его трансфер.
Усик рассказал о своих планах
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал об амбициях в хэвивейте.
Звезда сериала "Остаться в живых" заразился коронавирусом
К числу знаменитостей, которые заразились, присоединился и 51-летний американский киноактер Дэниэл Дэ Ким.
Скончался Кенни Роджерс - культовый создатель кантри-музыки
Представители звезды отметили, что смерть произошла по естественным причинам.
Принцесса Беатрис отложила свадьбу, но приобрела новую должность
Пандемия может не только заставить принцессу в третий раз перенести свадебный прием, но и получить новую должность в королевской семье.
47-я ежегодная церемония вручения премии "Эмми", назначенная на июнь в Пасадене, была отменена.
Национальная академия телевизионных искусств и наук США заявила, что 47-я ежегодная церемония вручения дневной премии "Эмми", назначенная на июнь в Пасадене, была отменена из-за коронавируса.
"Евровидение-2021": участники должны представить на конкурсе новые песни
Организаторы Международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году решили не проводить из-за пандемии коронавируса, запретили участникам следующего года выступать с песней, которую они должны были представить в этом году