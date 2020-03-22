В Киев из Стамбула вернутся более 200 украинцев (Фото)

Новости Украины:В Киев из Турции вернутся 217 украинцев.

Из аэропорта Стамбула в Киев вылетели 217 украинцев, более 30 из них прибыли в Турцию из других стран.

Об этом в Twitter написал генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"Сегодня ночью рейсом SkyUp из Стамбула улетают 217 граждан Украины. Более 30 граждан прибыли сегодня транзитом в Стамбул из разных стран. Мы работаем над как можно более быстрым возвращением всех домой", - говорится в сообщении.

Самолет вылетел в 00.15 по местному времени (23.15 по Киеву).

"Призываем украинцев воспользоваться возможностью вылететь в Украину как можно скорее, особенно тех, кто находится в самых отдаленных точках мира. Лучший способ - долететь самостоятельно до любого города, откуда авиакомпании SkyUp и МАУ осуществляют рейсы для возвращения украинцев домой. Расписание рейсов можно найти на сайтах соответствующих авиакомпаний", - обратилось к гражданам Посольство Украины в Турции.

Напоминаем, по состоянию на 21 марта 160 украинских граждан уже вылетели из Шри-Ланки, еще 20 вылетят сегодня.

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