В Киев из Стамбула вернутся более 200 украинцев (Фото)

Из аэропорта Стамбула в Киев вылетели 217 украинцев, более 30 из них прибыли в Турцию из других стран.
Об этом в Twitter написал генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман.
"Сегодня ночью рейсом SkyUp из Стамбула улетают 217 граждан Украины. Более 30 граждан прибыли сегодня транзитом в Стамбул из разных стран. Мы работаем над как можно более быстрым возвращением всех домой", - говорится в сообщении.
Самолет вылетел в 00.15 по местному времени (23.15 по Киеву).
"Призываем украинцев воспользоваться возможностью вылететь в Украину как можно скорее, особенно тех, кто находится в самых отдаленных точках мира. Лучший способ - долететь самостоятельно до любого города, откуда авиакомпании SkyUp и МАУ осуществляют рейсы для возвращения украинцев домой. Расписание рейсов можно найти на сайтах соответствующих авиакомпаний", - обратилось к гражданам Посольство Украины в Турции.
Напоминаем, по состоянию на 21 марта 160 украинских граждан уже вылетели из Шри-Ланки, еще 20 вылетят сегодня.
Как сообщалось ранее:
Заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, у жены которого в пятницу был подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве.
В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 21 марта 2020 в Украине насчитывалось 41 заразившихся, из них умерших — 3.
Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил выходить на улицу детям до 14 лет без сопровождения родителей.
В Мукачево на самоизоляции находятся 98 горожан, которые вернулись из-за границы. У одного мужчины медики отобрали анализы для проведения теста на коронавирус Covid-19.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии через Польшу во время карантинных мер.
В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории граждан.