Пандемия коронавируса: каждый пятый житель Земли изолирован

Примерно 20% жителей планеты или 1,7 млрд человек подверглись мерам социальной изоляции с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщает во вторник британское издание The Guardian.
Газета отмечает, что властям различных стран приходится прибегать к карантину в тот самый момент, когда миру предстоит критически важная неделя в борьбе с коронавирусом: так, по данным Всемирной организации здравоохранения, чтобы достигнуть порога в первые 100 тыс. случаев COVID-19 потребовалось 67 дней, а рост в последние 100 тыс. случаев был отмечен всего за четыре дня.
Всего, напоминает The Guardian, в мире зафиксировано 378 тыс. 679 случаев COVID-19. Более 16,5 тыс. человек с коронавирусом скончались, вылечились почти 101 тыс. человек.
Газета отмечает, что в то время как британские власти объявили о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране в связи с эпидемией коронавируса, КНР, которая первая столкнулась с эпидемией, со среды отменяет ограничения на перемещения в провинции Хубэй - первом эпицентре распространения COVID-19. Ограничения в отношении столицы провинции города Ухань будут сняты 8 апреля.
В свою очередь в США, где около 40% населения попали под меры социальной изоляции, президент Дональд Трамп заявил, что на восстановление нормального режима функционирования американской экономики уйдут недели, а не месяцы.
"Наша страна была построена не для того, чтобы быть закрытой", - сказал Трамп.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 24 марта превысило 382 тыс., из них более 250 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
Власти Хорватии с целью борьбы с распространением коронавируса запретили гражданам передвигаться между городами без крайней необходимости.
Турция ввела ограничения на часы работы продуктовых магазинов и число покупателей в них, а также на количество пассажиров автобусов после того, как количество погибших от коронавируса в стране возросло до 37 человек.
В Испании от коронавируса за последние 24 часа умерли 462 больных, что стало рекордным показателем с начала эпидемии в стране.