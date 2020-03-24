Скачать
Вторник, 24.03.2020
Коронавирус в Украине: Минздрав подтвердил новые случаи заражения
Коронавирус в Украине: Минздрав подтвердил новые случаи заражения
Пандемия коронавируса: каждый пятый житель Земли изолирован
Пандемия коронавируса: каждый пятый житель Земли изолирован
"Деньги меня не интересуют": Усик рассказал о своей мотивации
"Деньги меня не интересуют": Усик рассказал о своей мотивации
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 марта

Пандемия коронавируса: каждый пятый житель Земли изолирован

Пандемия коронавируса: каждый пятый житель Земли изолирован
11:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Почти 20% населения Земли находится в изоляции для сдерживания распространения коронавируса.

Примерно 20% жителей планеты или 1,7 млрд человек подверглись мерам социальной изоляции с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщает во вторник британское издание The Guardian.

Газета отмечает, что властям различных стран приходится прибегать к карантину в тот самый момент, когда миру предстоит критически важная неделя в борьбе с коронавирусом: так, по данным Всемирной организации здравоохранения, чтобы достигнуть порога в первые 100 тыс. случаев COVID-19 потребовалось 67 дней, а рост в последние 100 тыс. случаев был отмечен всего за четыре дня.

Всего, напоминает The Guardian, в мире зафиксировано 378 тыс. 679 случаев COVID-19. Более 16,5 тыс. человек с коронавирусом скончались, вылечились почти 101 тыс. человек.

COVID-19 в Украине и мире: карта распространения коронавируса

Газета отмечает, что в то время как британские власти объявили о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране в связи с эпидемией коронавируса, КНР, которая первая столкнулась с эпидемией, со среды отменяет ограничения на перемещения в провинции Хубэй - первом эпицентре распространения COVID-19. Ограничения в отношении столицы провинции города Ухань будут сняты 8 апреля.

В свою очередь в США, где около 40% населения попали под меры социальной изоляции, президент Дональд Трамп заявил, что на восстановление нормального режима функционирования американской экономики уйдут недели, а не месяцы.

"Наша страна была построена не для того, чтобы быть закрытой", - сказал Трамп.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса
02 Пройдите тест и узнайте, что вы умеете делать лучше других
03 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
04 Нардепы "ЕС" обвинили Бужанского в распространении фейков и обратились в СБУ и ГБР
05 Ефимов день: приметы и обряды 24 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Холодно и ветрено: синоптики предупредили украинцев о погодных &quot;сюрпризах&quot;
Погода на 24 марта: в Украине будет холодно и ветрено
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Когда Украина переходит на летнее время: перевод часов в марте 2020
Перевод часов: когда Украина переходит на летнее время
Covid-19: как вирусная пневмония поражает легкие и приводит к смерти
Covid-19: как вирусная пневмония поражает легкие и приводит к смерти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь