Диагностика COVID-19: В Украине разработали собственные тест-системы (Фото)

В Украине, в Институте молекулярной биологии и генетики НАН разработана и готова к использованию тест-система для диагностики коронавируса Covid-19.
Об этом заявил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович в Facebook.
"Изготовлена и полностью готова к использованию "Тест-система для диагностики коронавируса Covid-19" на основе количественной полимерной реакции (ПЦР). Система прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%", - написал чиновник.
По его словам, себестоимость одной реакции на этом тесте - 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.
Он также сообщил, что Институт получил от государства 350 тыс. гривень и изготовил первые партии тестов на 600 анализов, которые переданы в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья Минздрава.
"Однако Институт может производить гораздо больше тестов, которые сейчас очень нужны Украине. Менее чем за неделю ученые могут сделать наборы на 10 тыс. измерений, а за 10-12 дней - на 50 тыс. Главное, что для этого нужно - средства", - отметил Полюхович.
Как сообщалось ранее, в Николаеве организовали полноценный современный лабораторный центр, в котором можно проводить анализ на наличие/отсутствие коронавируса методом ПЦР.
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