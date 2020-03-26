Эвакуация украинцев: Из Амстердама в Киев вылетел пятый спецрейс (Видео)

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире в Киев вылетел уже 5 спецрейс МАУ с укранцами из Амстердама.

Из аэропорта "Схипхол" в Киев вылетел пятый спецрейс авиакомпании МАУ с украинцами на борту.

Об этом сообщает корреспондент в Гааге.

Самолет вылетел в 13:05 по местному времени. На борту было 194 человека.

Первый спецрейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" с украинцами вылетел из Амстердама в Киев 19 марта, второй - 20 марта, третий - 24 марта, четвертый - 25 марта.

По состоянию на 26 марта, при содействии посольства Украины в Нидерландах, домой вернулось 724 человека.

Международный аэропорт "Схипхол" готов принимать транзитных пассажиров из других регионов мира, таким образом граждане Украины получили разрешение находиться в транзитной зоне до 24 часов и смогли вернуться домой.

Как сообщалось, 14 марта Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 час. 00 мин. 16 марта и введен до 3 апреля. А с 17 марта по 3 апреля закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 18 марта в Украине приостановлено все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

23 марта Кабмин принял решение о запрете украинцам покидать Украину с туристической целью с 24 марта. Также Кабинет министров принял решение о запрете с 12:00 24 марта принятия и отправки воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки во всех аэропортах, кроме "Борисполя".

Напомним: