Эвакуация украинцев: Из Амстердама в Киев вылетел пятый спецрейс (Видео)

Из аэропорта "Схипхол" в Киев вылетел пятый спецрейс авиакомпании МАУ с украинцами на борту.
Об этом сообщает корреспондент в Гааге.
Самолет вылетел в 13:05 по местному времени. На борту было 194 человека.
Первый спецрейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" с украинцами вылетел из Амстердама в Киев 19 марта, второй - 20 марта, третий - 24 марта, четвертый - 25 марта.
По состоянию на 26 марта, при содействии посольства Украины в Нидерландах, домой вернулось 724 человека.
Международный аэропорт "Схипхол" готов принимать транзитных пассажиров из других регионов мира, таким образом граждане Украины получили разрешение находиться в транзитной зоне до 24 часов и смогли вернуться домой.
Как сообщалось, 14 марта Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 час. 00 мин. 16 марта и введен до 3 апреля. А с 17 марта по 3 апреля закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
С 18 марта в Украине приостановлено все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.
23 марта Кабмин принял решение о запрете украинцам покидать Украину с туристической целью с 24 марта. Также Кабинет министров принял решение о запрете с 12:00 24 марта принятия и отправки воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки во всех аэропортах, кроме "Борисполя".
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.