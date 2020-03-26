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Четверг, 26.03.2020
Украинские врачи нынче - "киборги": Зеленский инициировал увеличение выплат медикам
Украинские врачи нынче - "киборги": Зеленский инициировал увеличение выплат медикам
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Украинские врачи нынче - "киборги": Зеленский инициировал увеличение выплат медикам

Украинские врачи нынче - "киборги": Зеленский инициировал увеличение выплат медикам
20:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В связи с распрост ранением коронавируса в Украине и большой затребованностью во врачах, президент инициировал повышение выплат для медиков.

Президент Владимир Зеленский инициирует повышение размера материальной компенсации для медиков, противодействующих коронавирусу, до уровня военных.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Принято постановление об увеличении оклада медицинских работников, введена почасовая оплата медикам, которые противодействуют коронавирусу. Есть задача вывести материальные компенсации на уровень с нашими военными. Сегодня каждый украинский врач является "киборгом", который стоит на защите здоровья всей нации. Мы сделаем все, чтобы они были максимально защищены и поощрены", - заверил Зеленский.

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Президент также отметил, что украинские врачи ежедневно проводят регулярные консультации с китайскими медиками из Уханя и получают опыт эффективной борьбы с коронавирусом.

В то же время он отметил, что, кроме медиков, мужественно выполняют свою работу пограничники, военные, послы и дипломаты, полицейские, нацгвардейцы многие другие. 

"Это общая борьба, где мы победим только вместе", - подчеркнул Зеленский. 

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Как сообщалось, 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продолжил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения Covid-19.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

Напомним: 

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Все по теме:

Украина, Врачи, Карантин, Заражение, Коронавирус, Киборги, Владимир Зеленски.
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