Украинские врачи нынче - "киборги": Зеленский инициировал увеличение выплат медикам

Президент Владимир Зеленский инициирует повышение размера материальной компенсации для медиков, противодействующих коронавирусу, до уровня военных.
Об этом он заявил в видеообращении.
"Принято постановление об увеличении оклада медицинских работников, введена почасовая оплата медикам, которые противодействуют коронавирусу. Есть задача вывести материальные компенсации на уровень с нашими военными. Сегодня каждый украинский врач является "киборгом", который стоит на защите здоровья всей нации. Мы сделаем все, чтобы они были максимально защищены и поощрены", - заверил Зеленский.
Президент также отметил, что украинские врачи ежедневно проводят регулярные консультации с китайскими медиками из Уханя и получают опыт эффективной борьбы с коронавирусом.
В то же время он отметил, что, кроме медиков, мужественно выполняют свою работу пограничники, военные, послы и дипломаты, полицейские, нацгвардейцы многие другие.
"Это общая борьба, где мы победим только вместе", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщалось, 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продолжил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения Covid-19.
По данным Минздрава, по состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.