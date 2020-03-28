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Лечение больных коронавирусом: Регионы ожидают от Минздрава издание спецпротокола

Лечение больных коронавирусом: Регионы ожидают от Минздрава издание спецпротокола
15:13 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав планирует выдать единый государственный протокол для лечения больных.

Регионы ожидают, что Министерство здравоохранения видаcт единый государственный протокол для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила врач-инфекционист Лариса Мороз.

"Мы очень ждем, что будет государственный протокол. Не может так быть, чтобы каждая больница их делала отдельно", - отметила она. 

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Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой - на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте 

"В нашей стране не очень много ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких). И если мы начнем с тех препаратов и схем лечения, которые уже имеют маленькую доказательную базу в других странах - то сможем провести профилактику осложнений и применения ИВЛ. К сожалению, определенные препараты у нас в стране не производятся, но наша "Дарница" говорит, что некоторые препараты они смогут производить. Например, делагил (хлорохина фосфат - противомалярийные препараты)", - рассказала врач.

Такая же ситуация в других регионах: кто ждет государственный протокол, кто пытается разработать свой. 

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"Я знаю, что Сумы также планировали утверждать свой протокол.

Поэтому конечно было бы очень неплохо, чтобы этот протокол был разработан на государственном уровне. Ждем, но исходим из своих сил. Больных мы лечим в Первой городской клинической больницы, а разработала протокол кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета." 

Как сообщалось ранее, что до сих пор в Украине нет локального протокола для лечения больных коронавирусом.

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Кроме того, из-за "медреформы Супрун", с 1 апреля, как раз в период пика эпидемии, ученые-инфекционисты, которые сейчас консультируют в опорных больницах, больше не смогут этого делать, ведь доступ в больницы им будет закрыт.

Напомним:

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Украина, Минздрав, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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