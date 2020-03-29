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Бывший заместитель Киевской ОГА умер от коронавируса

Бывший заместитель Киевской ОГА умер от коронавируса
13:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Экс-замглавы Киевской ОГА скончался от COVID-19.

Сегодня скончался бывший заместитель главы Киевской ОГА, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины Олег Мищенко, у которого ранее диагностировали COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали своё", - рассказал он.

Олег Мищенко занимал должность зампредседателя Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 по август 2017 года.

Напомним:

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Киевская ОГА, Олег Мищенко, Covid-19.
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