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Коронавирус в Украине: АМКУ дал рекомендации аптекам и фармкомпаниям

Коронавирус в Украине: АМКУ дал рекомендации аптекам и фармкомпаниям
00:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:АМКУ призывает аптеки и фармкомпании не повышать цены.

Антимонопольный комитет Украины предоставил участникам фармацевтических рынков обязательные для рассмотрения рекомендации относительно осуществления мер, направленных на предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщается на веб-портале АМКУ. 

"31 марта 2020 года Антимонопольный комитет предоставил участникам фармацевтических рынков обязательные для рассмотрения рекомендации о принятии мер, направленных на предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, а именно: воздержаться от любых действий, которые приведут к росту цен импортируемого товара и товара отечественного производства (в части влияния на цену импортной составляющей в производстве), в темпах, что опережает рост курса иностранной валюты", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, многолетний опыт исследований и расследований Комитета в сфере фармацевтики показывает, что изменение курса валют является одним из основных факторов, влияющих на цену лекарственного средства на полках аптек.

В то же время, в АМКУ заявляют, что знают и о случаях недобросовестного поведения участников фармацевтических рынков, на которые Комитет реагировал в рамках действующего законодательства.

"В условиях пандемии коронавируса COVID-19, к сожалению, растут риски совершения как отдельными участниками фармацевтических рынков, так и группами участников действий, которые могут привести к экономически необоснованному повышению цен на лекарственные средства, или искусственного создания дефицита товаров", - отмечают в АМКУ и призывают участников рынка минимизировать риски негативного влияния изменения курса валют на цену лекарственных средств для конечного потребителя.

Как сообщается, рекомендации предоставляются: отечественным производителям и импортерам (26 субъектов); отечественным дистрибьюторам (7 субъектов); аптечным сетям (20 субъектов).

"Комитет надеется на осознание участниками фармацевтических рынков серьезности момента и рассчитывает на плодотворное сотрудничество", - подчеркивают в АМКУ.

Отмечается, что полный текст рекомендаций Комитета будет размещен на его сайте в установленном порядке.

Напомним: 

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АМКУ, Лекарства, Аптеки, Коронавирус.
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