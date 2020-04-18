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Суббота, 18.04.2020
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Карта коронавируса в Украине и мире 18 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

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Карта коронавируса в Украине и мире 18 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
10:11 Сегодня Телеграф Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро субботы, 18 апреля зафиксировано  5 тысяч 106 случая заболевания Covid-19 в Украине.

При этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133. За минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 8, количество случаев выздоровления - на 29.

Заражение коронавирусом в Украине на 18.04.2020

Ранее сообщалось, что по состоянию на 17 апреля в Украине количество заболевших коронавирусом возросло до 4662, из них 125 летальных246 пациентов выздоровели. За сутки обнаружили 501 новый случай.

И 501 нового случая заболевания - 31 у детей и 91 у медработников.

Из всего количества заболевших COVID-19 - 320 детей и 879 медицинских работников. Из выздоровевших - 12 детей и 42 медработника.

Коронавирус в мире

В мире по состоянию на 08:00 субботы зафиксировано 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 154 тыс. 215, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 37 тыс. 55 человек, выявлено 701 тыс. 610 инфицированных.

Заражение коронавирусом по разным странам на 18.04.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

 

Как сообщалось, ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

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