Карта коронавируса в Украине и мире 25 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

По состоянию на 25 апреля в Украине 478 человек заразились коронавируса COVID-19.
Всего в Украине подтверждено 8125 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 782.
С начала пандемии скончались 201 пациента с коронавирусом. За сутки умерли восемь человек.
Заражение коронавирусом по Украине на 25.04.2020
Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:
Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи. Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху.
Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний за минувшие сутки в мире достигло 195 тыс. 920 человек, увеличившись на 5 тыс. 430.
Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета, на конец пятницы насчитывалось 2 млн 790 тыс. 986 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 82 тыс. 396 случаев заражения.
Полностью излечились более 781 тыс. человек.
Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 890 тыс. 524 (51 тыс. 017 скончавшихся), Испании - 219 тыс. 764 (22 тыс. 524), Италии - 192 тыс. 994 (25 тыс. 569), Франции - 159 тыс. 495 (22 тыс. 245), Германии - 155 тыс. 545 (5 тыс. 723), Великобритании - 144 тыс. 635 (19 тыс. 506), Турции - 104 тыс. 912 (2 тыс. 600).
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.
Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.
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