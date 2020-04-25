Карта коронавируса в Украине и мире 25 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 25 апреля в Украине 478 человек заразились коронавируса COVID-19.

Всего в Украине подтверждено 8125 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 782.

С начала пандемии скончались 201 пациента с коронавирусом. За сутки умерли восемь человек.

Заражение коронавирусом по Украине на 25.04.2020

Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 377 случаев (56 выздоровели);

Волынская обл. - 212 случаев (40 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 240 случаев (13 выздоровели);

Донецкая обл. - 27 случаев (10 выздоровели);

Житомирская обл. - 337 случаев (10 выздоровели);

Закарпатская обл. - 286 случаев (30 выздоровели);

Запорожская обл. - 171 случай (37 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 700 случаев (66 выздоровели);

г. Киев - 1159 случаев (60 выздоровели);

Киевская обл. - 519 случаев (47 выздоровели);

Кировоградская обл. - 306 случаев (53 выздоровели);

Львовская обл. - 317 случаев (41 выздоровел);

Луганская обл. - 28 случаев (3 выздоровели);

Николаевская обл. - 103 случая;

Одесская обл. - 183 случая (8 выздоровели);

Полтавская обл. - 169 случаев (14 выздоровели);

Ровенская обл. - 483 случая (41 выздоровел);

Сумская обл. - 94 случая (47 выздоровели);

Тернопольская обл. - 565 случаев (55 выздоровели);

Харьковская обл. - 125 случаев (15 выздоровели);

Херсонская обл. - 79 случаев (15 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 66 случаев (12 выздоровели);

Черкасская обл. - 249 случаев (54 выздоровели);

Черновицкая обл. - 1308 случаев (52 выздоровели);

Черниговская обл. - 22 случая (3 выздоровели).

Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи. Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху.

Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Коронавирус в мире

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний за минувшие сутки в мире достигло 195 тыс. 920 человек, увеличившись на 5 тыс. 430.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на конец пятницы насчитывалось 2 млн 790 тыс. 986 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 82 тыс. 396 случаев заражения.

Полностью излечились более 781 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 890 тыс. 524 (51 тыс. 017 скончавшихся), Испании - 219 тыс. 764 (22 тыс. 524), Италии - 192 тыс. 994 (25 тыс. 569), Франции - 159 тыс. 495 (22 тыс. 245), Германии - 155 тыс. 545 (5 тыс. 723), Великобритании - 144 тыс. 635 (19 тыс. 506), Турции - 104 тыс. 912 (2 тыс. 600).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

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