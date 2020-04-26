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Карта коронавируса в Украине и мире 26 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

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Карта коронавируса в Украине и мире 26 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
11:40 Сегодня Телеграф Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

По состоянию на 25 апреля в Украине 478 человек заразились коронавируса COVID-19

Всего в Украине подтверждено 8125 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 782.

С начала пандемии скончались 201 пациента с коронавирусом. За сутки умерли восемь человек. 

Заражение коронавирусом по Украине на 26.04.2020


Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область. - 388 случаев (64 зажившие);
  • Волынская область. - 241 случай (48 Одужали);
  • Днепропетровская область. - 292 случаев (13 odužali);
  • Донецкая область. - 29 случаев (10 зажившие);
  • Житомирская область. - 348 случаев (10 зажившие);
  • Закарпатская область. - 329 случаев (30 зажившие);
  • Запорожская область. - 182 случаев (39 odužali);
  • Ивано-Франковская область. - 731 случай (65 Одужали);
  • м. Киев-1 188 дел (60 odužali);
  • Киевская область. - 542 случаев (49 odužali);
  • Кировоградская область. - 323 случаев (54 odužali);
  • Львовская область. - 348 случаев (56 зажившие);
  • Луганская область. - 29 случаев (3 зажившие);
  • Николаевская область. - 111 случаев;
  • Одесская область. - 220 случаев (9 зажившие);
  • Полтавская область. - 172 случаев (14 odužali);
  • Ровенская область. - 508 случаев (46 зажившие);
  • Сумская область. - 95 случаев (48 зажившие);
  • Тернопольская область. - 607 случаев (58 зажившие);
  • Харьковская область. - 147 случаев (15 зажившие);
  • Херсонская область. - 87 случаев (15 зажившие);
  • Хмельницкая область. - 70 случаев (16 зажившие);
  • Черкасская область. - 257 случаев (55 зажившие);
  • Черновцы области. - 1341 случай (60 Одужали);
  • Черниговская область. - 32 случаев (3 восстановилось).

Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи.  Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху.

Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Коронавирус в мире

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний за минувшие сутки в мире достигло 195 тыс. 920 человек, увеличившись на 5 тыс. 430.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на конец пятницы насчитывалось 2 млн 790 тыс. 986 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 82 тыс. 396 случаев заражения.

Полностью излечились более 781 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 890 тыс. 524 (51 тыс. 017 скончавшихся), Испании - 219 тыс. 764 (22 тыс. 524), Италии - 192 тыс. 994 (25 тыс. 569), Франции - 159 тыс. 495 (22 тыс. 245), Германии - 155 тыс. 545 (5 тыс. 723), Великобритании - 144 тыс. 635 (19 тыс. 506), Турции - 104 тыс. 912 (2 тыс. 600).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

В Германии убеждены, что часть населения имеет иммунитет к COVID-19

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Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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