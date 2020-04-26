Карта коронавируса в Украине и мире 26 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 25 апреля в Украине 478 человек заразились коронавируса COVID-19.

Всего в Украине подтверждено 8125 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 782.

С начала пандемии скончались 201 пациента с коронавирусом. За сутки умерли восемь человек.

Заражение коронавирусом по Украине на 26.04.2020





Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область. - 388 случаев (64 зажившие);

Волынская область. - 241 случай (48 Одужали);

Днепропетровская область. - 292 случаев (13 odužali);

Донецкая область. - 29 случаев (10 зажившие);

Житомирская область. - 348 случаев (10 зажившие);

Закарпатская область. - 329 случаев (30 зажившие);

Запорожская область. - 182 случаев (39 odužali);

Ивано-Франковская область. - 731 случай (65 Одужали);

м. Киев-1 188 дел (60 odužali);

Киевская область. - 542 случаев (49 odužali);

Кировоградская область. - 323 случаев (54 odužali);

Львовская область. - 348 случаев (56 зажившие);

Луганская область. - 29 случаев (3 зажившие);

Николаевская область. - 111 случаев;

Одесская область. - 220 случаев (9 зажившие);

Полтавская область. - 172 случаев (14 odužali);

Ровенская область. - 508 случаев (46 зажившие);

Сумская область. - 95 случаев (48 зажившие);

Тернопольская область. - 607 случаев (58 зажившие);

Харьковская область. - 147 случаев (15 зажившие);

Херсонская область. - 87 случаев (15 зажившие);

Хмельницкая область. - 70 случаев (16 зажившие);

Черкасская область. - 257 случаев (55 зажившие);

Черновцы области. - 1341 случай (60 Одужали);

Черниговская область. - 32 случаев (3 восстановилось).

Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи. Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху.

Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Коронавирус в мире

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний за минувшие сутки в мире достигло 195 тыс. 920 человек, увеличившись на 5 тыс. 430.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на конец пятницы насчитывалось 2 млн 790 тыс. 986 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 82 тыс. 396 случаев заражения.

Полностью излечились более 781 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 890 тыс. 524 (51 тыс. 017 скончавшихся), Испании - 219 тыс. 764 (22 тыс. 524), Италии - 192 тыс. 994 (25 тыс. 569), Франции - 159 тыс. 495 (22 тыс. 245), Германии - 155 тыс. 545 (5 тыс. 723), Великобритании - 144 тыс. 635 (19 тыс. 506), Турции - 104 тыс. 912 (2 тыс. 600).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

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