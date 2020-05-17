Главные события недели: смягчение карантина, "банковский закон", переговоры Саакашвили и Ермака с послами G7

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Смягчение карантина в Украине - что разрешают с 11 мая
Сегодня, 11 мая, в Украине вступает в силу первый этап смягчения карантина — откроются магазины, парикмахерские и другие заведения, украинцы смогут гулять в парках.
Даты ВНО
Проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине запланировано на период с 25 июня по 17 июля.
Шмыгаль и Меркель
На видеовстрече с канцлером Германии премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина сможет подписать меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом до конца мая.
Также Денис Шмыгаль выразил надежду, что немецкие коллеги во время своего председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 года дадут четкий сигнал о европейском будущем Украины.
Сокращение ВВП
Валовый внутренний продукт Украины в первом квартале 2020 года сократился на 1,2%, такую оценку обнародовало на своем сайте во вторник Минэкономики, которое ранее прогнозировало его снижение на 0,9%.
Стоимость бензина
В течение апреля 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) зафиксировал снижение розничных цен на бензин А-95 и дизельное топливо до 2 гривен за литр.
Верховная Рада приняла банковский закон: что изменится
Верховная Рада в среду приняла необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом.
Новая модель общественного транспотра
В Украине может появиться новая модель общественного транспорта, которая позволит заменить маршрутки на автобусы и электробусы.
Усиленное тестирование на COVID-19: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)".
В Офисе Президента сообщили детали переговоров Саакашвили и Ермака с послами G7.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили провели видеовстречу с послами стран "Группы семи" (G7) и главой представительства Европейского Союза в Украине. Во время встречи, в частности, обсуждался вопрос "минского процесса" и продолжение сотрудничества с МВФ.
Украинская сторона на следующей встрече ТКГ представляет новую группу представителей от ОРДЛО, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным формированиям боевиков.
Все регионы Украины завершат выплату медикам надбавок за март в начале следующей недели.
14 регионов Украины уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
В воскресенье, 17 мая, в Украине чтят память жертв политических репрессий.
День памяти жертв политических репрессий отмечается согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года, ежегодно в третье воскресенье мая, с целью надлежащего почтения памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.
Украина призывает международное сообщество принять все меры, чтобы положить конец массовым и системным репрессиям, которые РФ проводит в зоне оккупации.
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев почтить память жертв политических репрессий и не забывать преступлений, совершенных против них, чтобы не допустить этого в будущем.
СБУ обнародовала документы КГБ о судьбе репрессированных в 1937-1938 годах.
Служба безопасности Украины обнародовала документы из архивов КГБ, в которых содержится информация о судьбах представителей "Расстрелянного возрождения", репрессированных в 1937-1938 годах.
Усик ответил на вызов борца Грицая
Александр Усик готов провести поединок и предлагает прописать правила.
Шевченко в топе
Авторитетный портал GiveMeSport опубликовал список лучших игроков в истории Лиги чемпионов по соотношению голов и проведенных матчей.
Без Месси и Роналду: ФИФА отменит церемонию награждения
ФИФА отменит церемонию вручения наград из-за COVID-19.
UFC Fight Night 171: результат главного боя
UFC Fight Night 171: Тейшейра победил Смита в главном бою.
Усик и Чисора ищут альтернативное место боя
Бой Александра Усика против Дерека Чисоры могут перенести из Великобритании, об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.
Число городов-хозяев Евро-2020 могут сократить
Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал об организации финального турнира чемпионата Европы-2020, который перенесен на лето 2021 года.
Сергей Мясоедов неудачно упал с велосипеда.
Украинский данкер Сергей Мясоедов получил ужасную травму, в результате которой впал в кому. По информации федерации, 16 мая Сергей упал с велосипеда и получил тяжелый ушиб.
Каннский кинофестиваль окончательно отменили
Каннский кинофестиваль в 2020 году решили не проводить.
Перенос Оскара
Церемония Оскара является наиболее ожидаемым событием в киноиндустрии. Однако COVID-19 внес свои коррективы в планы в различных сферах деятельности человека. Стало известно о том, что впервые почти за 100 лет могут перенести кинопремию Оскар.
Без "Книжного арсенала"
Организаторы Х фестиваля "Книжный арсенал" приняли решение не проводить его в этом году и перенести на 2021 год. Решение связано с пандемией коронавируса и введением карантинных ограничений в Украине и мире, сообщает "Мыстецький арсенал".
Астронавты NASA выполнят исторический полет на SpaceX Crew Dragon
Сейчас двое астронавтов NASA тренируются перед полетом на космическом корабле SpaceX Crew Dragon.
ONUKA впервые стала мамой: пол и имя первенца (Фото)
Артистка Ната Жижченко подарила своему мужу, солисту группы The Maneken Евгению Филатову сына.
Первая леди Украины снова поучаствовала в благотворительной акции
Жена президента Украины Елена Зеленская отдала на благотворительность особое платье.
Муж Анастасии Заворотнюк отказался от ее лечения
Муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев отметил, что у его жены началась ремиссия. В настоящее время он решил отказаться от ее лечения.
Первая леди Украины рассказала, каким нужно быть в современном обществе
Первая леди Украины Елена Зеленская в откровенном интервью журналу Elle рассказала о трех ключевых навыках в современном мире.
Издание Mirror опубликовало давнее резюме Меган Меган, которое она составила примерно 10 лет назад.
Архивное резюме Меган Маркл опубликовало издание The Mirror. В нем актриса, которая в то время находилась на старте успешной карьеры, откровенно рассказала подробности своей жизни, не подозревая, что эта информация получит огласку в прессе через 14 лет.