Главные события недели: смягчение карантина, "банковский закон", переговоры Саакашвили и Ермака с послами G7

1 Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Смягчение карантина в Украине - что разрешают с 11 мая Сегодня, 11 мая, в Украине вступает в силу первый этап смягчения карантина — откроются магазины, парикмахерские и другие заведения, украинцы смогут гулять в парках.

4 Шмыгаль и Меркель На видеовстрече с канцлером Германии премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина сможет подписать меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом до конца мая. Также Денис Шмыгаль выразил надежду, что немецкие коллеги во время своего председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 года дадут четкий сигнал о европейском будущем Украины.

5 Сокращение ВВП Валовый внутренний продукт Украины в первом квартале 2020 года сократился на 1,2%, такую оценку обнародовало на своем сайте во вторник Минэкономики, которое ранее прогнозировало его снижение на 0,9%.

7 Верховная Рада приняла банковский закон: что изменится Верховная Рада в среду приняла необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом.

8 Новая модель общественного транспотра В Украине может появиться новая модель общественного транспорта, которая позволит заменить маршрутки на автобусы и электробусы.

9 Усиленное тестирование на COVID-19: Зеленский подписал закон Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)".

10 В Офисе Президента сообщили детали переговоров Саакашвили и Ермака с послами G7. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили провели видеовстречу с послами стран "Группы семи" (G7) и главой представительства Европейского Союза в Украине. Во время встречи, в частности, обсуждался вопрос "минского процесса" и продолжение сотрудничества с МВФ. Украинская сторона на следующей встрече ТКГ представляет новую группу представителей от ОРДЛО, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным формированиям боевиков.

11 Все регионы Украины завершат выплату медикам надбавок за март в начале следующей недели. 14 регионов Украины уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

12 В воскресенье, 17 мая, в Украине чтят память жертв политических репрессий. День памяти жертв политических репрессий отмечается согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года, ежегодно в третье воскресенье мая, с целью надлежащего почтения памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии. Украина призывает международное сообщество принять все меры, чтобы положить конец массовым и системным репрессиям, которые РФ проводит в зоне оккупации. Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев почтить память жертв политических репрессий и не забывать преступлений, совершенных против них, чтобы не допустить этого в будущем.

13 СБУ обнародовала документы КГБ о судьбе репрессированных в 1937-1938 годах. Служба безопасности Украины обнародовала документы из архивов КГБ, в которых содержится информация о судьбах представителей "Расстрелянного возрождения", репрессированных в 1937-1938 годах.

14 Усик ответил на вызов борца Грицая Александр Усик готов провести поединок и предлагает прописать правила.

16 Без Месси и Роналду: ФИФА отменит церемонию награждения ФИФА отменит церемонию вручения наград из-за COVID-19.

17 UFC Fight Night 171: результат главного боя UFC Fight Night 171: Тейшейра победил Смита в главном бою.

18 Усик и Чисора ищут альтернативное место боя Бой Александра Усика против Дерека Чисоры могут перенести из Великобритании, об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

19 Число городов-хозяев Евро-2020 могут сократить Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал об организации финального турнира чемпионата Европы-2020, который перенесен на лето 2021 года.

20 Сергей Мясоедов неудачно упал с велосипеда. Украинский данкер Сергей Мясоедов получил ужасную травму, в результате которой впал в кому. По информации федерации, 16 мая Сергей упал с велосипеда и получил тяжелый ушиб.

22 Перенос Оскара Церемония Оскара является наиболее ожидаемым событием в киноиндустрии. Однако COVID-19 внес свои коррективы в планы в различных сферах деятельности человека. Стало известно о том, что впервые почти за 100 лет могут перенести кинопремию Оскар.

23 Без "Книжного арсенала" Организаторы Х фестиваля "Книжный арсенал" приняли решение не проводить его в этом году и перенести на 2021 год. Решение связано с пандемией коронавируса и введением карантинных ограничений в Украине и мире, сообщает "Мыстецький арсенал".

24 Астронавты NASA выполнят исторический полет на SpaceX Crew Dragon Сейчас двое астронавтов NASA тренируются перед полетом на космическом корабле SpaceX Crew Dragon.

25 ONUKA впервые стала мамой: пол и имя первенца (Фото) Артистка Ната Жижченко подарила своему мужу, солисту группы The Maneken Евгению Филатову сына.

26 Первая леди Украины снова поучаствовала в благотворительной акции Жена президента Украины Елена Зеленская отдала на благотворительность особое платье.

27 Муж Анастасии Заворотнюк отказался от ее лечения Муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев отметил, что у его жены началась ремиссия. В настоящее время он решил отказаться от ее лечения.

28 Первая леди Украины рассказала, каким нужно быть в современном обществе Первая леди Украины Елена Зеленская в откровенном интервью журналу Elle рассказала о трех ключевых навыках в современном мире.