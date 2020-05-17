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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
14:15 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 17 мая в Украине зафиксировали 433 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 18 291.

Всего в мире  насчитывалось 4,6 млн инфицированных COVID-19. Излечились более 1,7 млн человек.

Важно:

в Украине выявлено 18 291 случаев коронавируса;

от осложнений болезни умерло 514 пациентов;

с 11 мая разрешено посещение парков, открываются непродовольственные магазины, летние площадки кафе;

заполненность больничных коек по Украине - не более 15%;

очередной пересмотр сроков карантина состоится 22 мая;

Карта коронавируса в Украине и мире 17 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

 

13:27 Въезд крупногабаритного транспорта в Киев в утренние и вечерние часы будет ограничен с понедельника, 18 мая.

12:37 В больницах Сумщины занятость определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 коек составляет 4,8%.

11:40 Государство в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусом, поэтому в стационарах лечение проходит за счет бюджета.

11:22 В течение суток аэропорт "Борисполь" принял три рейса со 184 пассажирами, которые прибыли в Украину из Нью-Йорка, Ларнаки и Хельсинки.

11:00 За минувшие сутки в Киеве зафиксировано еще 59 случаев COVID-19.

10:43 За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50 человек, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галину Сличну.

10:03 В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 17 мая зафиксирован еще один новый случай заболевания коронавирусом, при этом выздоровели от Covid-19 уже 76 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

07:12 В субботу в Житомирской области зарегистрировали 6 новых заражений коронавирусом, таким образом число случаев болезни возросло до 546. 
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Украина, Эпидемия, Заболевание, Карантин, Пандемия, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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