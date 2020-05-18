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Борьба с COVID-19: Голубовская назвала главные шаги, которые надо сделать

Борьба с COVID-19: Голубовская назвала главные шаги, которые надо сделать
14:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине в борьбе с коронавирусом нужно обеспечить доступ каждому человеку в медицинское учреждение.

В борьбе с коронавирусом самое главное - сделать прогноз на осень. Также нужно обеспечить доступ каждому человеку в медицинское учреждение.

Об этом в интервью рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Сейчас самое главное, когда этот карантин будет смягчаться, с моей точки зрения, это делать прогноз на осень. Прогноз, сразу скажу, сделать очень сложно... Хотя бы прогноз по сегодняшней ситуации, исходя из количества больных сегодня, все это проанализировать вместе со специалистами и клиницистами", - сказала Голубовская.

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По ее словам, важно обнаружить нулевого пациента и обнаружить всех контактных лиц.

"У пациента должен быть доступ к какому-то стационару, где он может получить минимальное количество этой помощи... Сейчас надо, чтобы в каждом населенном пункте Украины, в том числе и в глубинке, был какой-то доступ, чтобы доехать до лечебных учреждений", - добавила врач.

Также она отметила, что нужно отшлифовать стандарты оказания медицинской помощи на первичном звене.

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"У нас нет рекомендаций на сегодняшний день для семейных врачей. И очень важно научить особенностям в каждом уголке те стационары, которые будут госпитализировать этих пациентов", - подытожила Голубовская.

Как сообщалось, по словам Голубовской, построить прогноз на осень относительно коронавируса можно путем проведения тестирования в наиболее зараженных местах и наименее зараженных.

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Украина, Карантин, Коронавирус.
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