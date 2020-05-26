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Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Железная дорога, автошколы, бассейны: какие ограничения отменят с 1 июня

Железная дорога, автошколы, бассейны: какие ограничения отменят с 1 июня
12:39 Сегодня Телеграф

Новости Украины:С 1 июня при условии благоприятной эпидемиологической ситуации Украина перейдет к следующему, третьему, этапу ослабления карантина.

С 1 июня планируется новый этап смягчения карантина – в частности, возобновление работы железной дороги и автобусного сообщения между городами, открытие автошкол, спортзалов и бассейнов.

Какие послабления ожидаются с приходом лета

В случае благоприятной эпидемиологической ситуации с 1 июня Министерство здравоохранения позволит в Украине, в частности, следующее:

  • работу бассейнов и спортзалов;

  • посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;

  • запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

Что касается бассейнов и спортзалов, то в Минздраве пообещали вскоре опубликовать на сайте рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые должны быть обеспечены в случае, когда собственники решат открыть спортзал или бассейн

Условия смягчения карантина

Дальнейшее ослабление карантинных ограничений в областях возможно при трех условиях. Речь идет, в частности, о следующих:

  • общее количество новых случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность). Оно должно составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения.

  • загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Этот показатель должен быть меньше 50%.

  • среднее количество ПЦР-тестирований (более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней).

Минздрав: К смягчению карантина не готовы 7 областей

Как сообщалось, с 22 мая в Украине установлен адаптивный карантин, который будет действовать до 22 июня. В тот же день состоялось очередное ослабление ограничений.

Напомним, по состоянию на утро 26 мая в Украине количество инфицированных коронавирусом составляет 21 584 человека (1 581 ребенок , 4 183 медиков), из них - 644 летальных, 7 575 человек ( в т.ч. 1913 медиков) выздоровели.

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Эпидемия, ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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