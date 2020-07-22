Итоги 22 июля: в Украине продлили карантин и вводят безвиз с еще шестью странами

1 В Украине снова возросла суточная заболеваемость коронавирусом В стране уже более 60 тысяч выявленных случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки болезнь подтвердили еще у 829 человек. Лидерами по количеству зараженных остается город Киев и Львовская область.

2 В Украине продлили карантин до 31 августа В Кабмине уже одобрили проект постановления, продлевающий карантин по всей территории Украины с 1 по 31 августа. Регионы будут разделены на на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

3 Украина вводит безвиз еще с шести странами Владимир Зеленский отменил визы для граждан шести стран. Безвизовый режим вступит в силу с 1 августа.

4 Из-за обстрелов оккупантов загорелся лес на Луганщине В следствие вражеских атак возле села Лапоскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества начался пожар сухой травы и молодого леса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

5 Луцкого террориста обвиняют по четырем статьям, ему могут дать пожизненное Максим Кривош, который вчера 12 часов удерживал в заложниках людей, находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители готовят ему подозрения, завтра суд должен избирать ему меру пресечения.

7 Боруссия Д рассчиталась с украинской школой по Ярмоленко Черниговская СДЮШОР "Юность" наконец-то получила от дортмундской Боруссии платеж солидарности. Об этом сообщил юрист Юрий Юрченко в своем Facebook.

10 Украинка обвинила солиста рок-группы "Пошлая Молли" в домогательстве В Инстаграме девушка под ником s_kendel обвинила певца Кирилла Бледного (Тимошенко) в домогательстве. По словам девушки, на тот момент ей было всего 17 лет, а хэштег "Бледныйнасильник" сейчас находится в топе русскоязычного Твиттера.