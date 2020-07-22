Итоги 22 июля: в Украине продлили карантин и вводят безвиз с еще шестью странами

В Украине снова возросла суточная заболеваемость коронавирусом
В стране уже более 60 тысяч выявленных случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки болезнь подтвердили еще у 829 человек. Лидерами по количеству зараженных остается город Киев и Львовская область.
В Украине продлили карантин до 31 августа
В Кабмине уже одобрили проект постановления, продлевающий карантин по всей территории Украины с 1 по 31 августа. Регионы будут разделены на на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.
Украина вводит безвиз еще с шести странами
Владимир Зеленский отменил визы для граждан шести стран. Безвизовый режим вступит в силу с 1 августа.
Из-за обстрелов оккупантов загорелся лес на Луганщине
В следствие вражеских атак возле села Лапоскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества начался пожар сухой травы и молодого леса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Луцкого террориста обвиняют по четырем статьям, ему могут дать пожизненное
Максим Кривош, который вчера 12 часов удерживал в заложниках людей, находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители готовят ему подозрения, завтра суд должен избирать ему меру пресечения.
В Украине баскетболистам запретили тренироваться до 25 августа
22 июля, состоялось онлайн-заседание Исполкома Федерации баскетбола Украины, в ходе которого прошло голосования касательно начала тренировочного сезона для профессиональных команд.
Павелко анонсировал появление болельщиков на стадионах уже в ближайшее время
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко встретился с министром охраны здоровья Украины Максимом Степановым.
Боруссия Д рассчиталась с украинской школой по Ярмоленко
Черниговская СДЮШОР "Юность" наконец-то получила от дортмундской Боруссии платеж солидарности. Об этом сообщил юрист Юрий Юрченко в своем Facebook.
Ушел из жизни легенда кавказского шансона, герой мема "Бока и Жока"
Певец Борис Давидян, которые многие знают по шуточному дуэту "Бока и Жока" скончался.
"Танцы со звездами 2020": в шоу поучаствует звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая
Известная украинская актриса отреагировала на вызов своего коллеги Тараса Цымбалюка поучаствовать в шоу "Танцы со звездами-2020", с радостью приняв этот челлендж.
Украинка обвинила солиста рок-группы "Пошлая Молли" в домогательстве
В Инстаграме девушка под ником s_kendel обвинила певца Кирилла Бледного (Тимошенко) в домогательстве. По словам девушки, на тот момент ей было всего 17 лет, а хэштег "Бледныйнасильник" сейчас находится в топе русскоязычного Твиттера.
Поймали их всех: SpaceX впервые удалось провести "мягкую посадку" обоих частей носового обтекателя
Компании SpaceX, после успешного запуска южнокорейского спутника, удалось поймать обе части носового обтекателя ракеты Falcon 9.