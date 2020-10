За усовершенствования теории аукционов: В Швеции огласили победителей премии по экономике

"Премия в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля 2020 была присуждена совместно Полу Р. Милгрому и Роберту Б. Уилсону "за усовершенствования теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов", — сообщается 12 октября на сайте Нобелевского комитета.

Оба лауреата этого года являются представителями США. Милгром и Уилсон работают в Стенфордском университете. Научная работа американцев, как отмечают в комитете, "принесла пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам во всем мире".

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020