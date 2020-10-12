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За усовершенствования теории аукционов: В Швеции огласили победителей премии по экономике

За усовершенствования теории аукционов: В Швеции огласили победителей премии по экономике
14:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Швеции огласили победителей премии государственного Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля.

"Премия в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля 2020 была присуждена совместно Полу Р. Милгрому и Роберту Б. Уилсону "за усовершенствования теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов", — сообщается 12 октября на сайте Нобелевского комитета.

Оба лауреата этого года являются представителями США. Милгром и Уилсон работают в Стенфордском университете. Научная работа американцев, как отмечают в комитете, "принесла пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам во всем мире".

 

В прошлом году Нобелевку по экономике получили "за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью" американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банержи и француженка Эстер Дюфло.

Награда Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля официально не считается Нобелевской, так как основатель премии не упомянул экономистов в своем завещании. Тем не менее премию решили ввести примерно полвека назад. Ее присуждает Нобелевский комитет.

Выплачивается премия за счет средств, переданных госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля, однако выбирает лауреатов Королевская шведская академия наук. Размер Нобелевской премии по экономике идентичен размеру остальных премий (в 2020 году он составляет 10 млн шведских крон), и награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам.

Нобелевская премия по экономике — единственная из Нобелевских премий, вручавшаяся ежегодно, без пропусков. В 1969-2019 годах года, премия была присуждена уже 51 раз. Всего премию получили 84 человека, причем только 25 лауреатов были удостоены ее единолично, 19 раз премия делилась между двумя и 7 раз — между тремя лауреатами.

Нобелевская премия по экономике — самая "возрастная", средний возраст ее лауреатов составляет 67 лет, а самым молодым лауреатом стала в 2019 году Эстер Дюфло. Самым пожилым из получателей Нобелевской премии по экономике (и Нобелевской премии вообще) стал в 2007 году уроженец Москвы, американский экономист Леонид Гурвич, удостоенный награды в возрасте 90 лет "за создание основ теории оптимальных механизмов"».

Среди лауреатов Нобелевской премии по экономике больше всего граждан США (55) и лишь один представитель СССР (Леонид Канторович, 1975 год).

Ранее "Телеграф" писал что в Стокгольме (Швеция) началась Нобелевская неделя. Первыми объявили победителей в медицине и физиологии. В 2020 году почетная награда присуждена американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хаутону за открытие вируса гепатита C.  Лауреаты Нобелевских премий 2020 года по физике и по химии.  Лауреат Нобелевской премии мира за 2020 год. Нобелевский комитет объявил победителя в сфере литературы этого года.

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Аукцион, Швеция, Альфред Нобель, Экономические науки.

Автор:

Телеграф
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