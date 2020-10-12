За усовершенствования теории аукционов: В Швеции огласили победителей премии по экономике

В Швеции огласили победителей премии государственного Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля.

"Премия в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля 2020 была присуждена совместно Полу Р. Милгрому и Роберту Б. Уилсону "за усовершенствования теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов", — сообщается 12 октября на сайте Нобелевского комитета.

Оба лауреата этого года являются представителями США. Милгром и Уилсон работают в Стенфордском университете. Научная работа американцев, как отмечают в комитете, "принесла пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам во всем мире".

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

В прошлом году Нобелевку по экономике получили "за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью" американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банержи и француженка Эстер Дюфло.

Награда Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля официально не считается Нобелевской, так как основатель премии не упомянул экономистов в своем завещании. Тем не менее премию решили ввести примерно полвека назад. Ее присуждает Нобелевский комитет.

Выплачивается премия за счет средств, переданных госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля, однако выбирает лауреатов Королевская шведская академия наук. Размер Нобелевской премии по экономике идентичен размеру остальных премий (в 2020 году он составляет 10 млн шведских крон), и награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам.

Нобелевская премия по экономике — единственная из Нобелевских премий, вручавшаяся ежегодно, без пропусков. В 1969-2019 годах года, премия была присуждена уже 51 раз. Всего премию получили 84 человека, причем только 25 лауреатов были удостоены ее единолично, 19 раз премия делилась между двумя и 7 раз — между тремя лауреатами.

Нобелевская премия по экономике — самая "возрастная", средний возраст ее лауреатов составляет 67 лет, а самым молодым лауреатом стала в 2019 году Эстер Дюфло. Самым пожилым из получателей Нобелевской премии по экономике (и Нобелевской премии вообще) стал в 2007 году уроженец Москвы, американский экономист Леонид Гурвич, удостоенный награды в возрасте 90 лет "за создание основ теории оптимальных механизмов"».

Среди лауреатов Нобелевской премии по экономике больше всего граждан США (55) и лишь один представитель СССР (Леонид Канторович, 1975 год).

Ранее "Телеграф" писал что в Стокгольме (Швеция) началась Нобелевская неделя. Первыми объявили победителей в медицине и физиологии. В 2020 году почетная награда присуждена американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хаутону за открытие вируса гепатита C. Лауреаты Нобелевских премий 2020 года по физике и по химии. Лауреат Нобелевской премии мира за 2020 год. Нобелевский комитет объявил победителя в сфере литературы этого года.