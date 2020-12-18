Итоги дня 18 декабря: подозрение Татарову, новый министр по делам ветеранов и закрытие "Дом 2"

Коронавирус в Украине

На утро 18 декабря зафиксировали 12 630 новых случаев заболевания. В частности, заболели 620 детей и 552 медработников.

Руководство САП подписало подозрение заместителю Ермака Татарову

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

Юлия Лапутина назначена министром по делам ветеранов Украины

В пятницу, 18 декабря, Верховная рада рассмотрела назначение Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов Украины.

В Харькове назвали дату прощания с Кернесом

Церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом пройдет 23 декабря.

"Дом-2" закрывается

Известное российское реалити-шоу "Дом-2" закрывается после 16 лет трансляции передачи на канале ТНТ.

Известная модель умерла из-за желания получить «попу как у Ким»

Гонка за современными «стандартами женского тела», типа большой груди, ягодиц и узкой талии, стала фатальной для мексиканской модели Джозелин Кано.

Маша Ефросинина подхватила коронавирус

Украинская телеведущая Маша Ефросинина сообщила о болезни коронавирусом.

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

33-летняя Мария Шарапова выходит замуж. Избранником теннисистки стал британский бизнесмен Александр Гилкс.

Моргенштерн, обматеривший жертв пожара в Одессе, снова собрался в Украину

Российский музыкант Моргенштерн, который ранее нецензурно высказался о трауре в Одессе, в пятницу аннонсировал концерт в Украину.