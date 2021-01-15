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Пятница, 15.01.2021
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Итоги дня 15 января: тарифные протесты и предложения закупать газ у России
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Вирус поражает клетку

На утро пятницы, 15 января, в Украине зафиксировали 8199 новых случаев заболевания коронавирусом: уже четвертые сутки отмечается рост количества заболевших COVID-19 и это при том, что количество тестов уменьшается третий день подряд.

Юрист из окружения Зеленского умер в самом расцвете сил

Умер юрист Сергей Нижний

В четверг, 14 января, от тяжелой болезни скончался украинский юрист Сергей Нижний, который входил в близкое окружение президента Владимира Зеленского и даже спонсировал его предвыборную кампанию.

В половине регионов Украины продолжаются протесты из-за тарифов

Тарифный майдан прошел в ряде городов

В пятницу, 15 января, в ряде регионов Украины снова прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Витренко предлагает возобновить закупки газа в России

Витренко предложил закупать газ у России

И.о. министра энергетики Юрий Витренко привел план, который по его мнению сможет разрешить кризис с энергноносителями. Одним из пунктов плана значится возобновление поставок газа из России.

Молодая жена показала последние фото Грачевского перед смертью

От коронавируса умер Борис Грачевский

Вечером 14 января стало известно о смерти создателя детского юмористического журнала "Ералаш", а также его режиссера Бориса Грачевского. Супруга режиссера 36-летняя Екатерина Белоцерковская и мать их 8-месячного сына до последнего верила в выздоровления супруга.

Переболевшая раком Мика Ньютон опубликовала фото с больничной койки

Мика Ньютон переболела раком

Известная певица Мика Ньютон (наст. имя Оксана Грицай) порадовала новостью о своем теперешнем состоянии.

Леди Гага и Дженнифер Лопес выступят на инаугурации Джо Байдена

Леди Гага, которая вела кампанию за Байдена во время выборов, появившись с ним накануне президентских выборов в ноябре прошлого года, исполнит гимн.

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2020 стал самым теплым за предыдущее столетие

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтверждает, что предыдущее десятилетие стало самым жарким за все время метеонаблюдений, а 2020 год - одним из трех самых теплых лет в истории.

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Тарифы, Коронавирус, Юрий Витренко, Covid-19, Сергей Нижний.
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