Итоги дня 15 января: тарифные протесты и предложения закупать газ у России

Коронавирус в Украине
На утро пятницы, 15 января, в Украине зафиксировали 8199 новых случаев заболевания коронавирусом: уже четвертые сутки отмечается рост количества заболевших COVID-19 и это при том, что количество тестов уменьшается третий день подряд.
Юрист из окружения Зеленского умер в самом расцвете сил
В четверг, 14 января, от тяжелой болезни скончался украинский юрист Сергей Нижний, который входил в близкое окружение президента Владимира Зеленского и даже спонсировал его предвыборную кампанию.
В половине регионов Украины продолжаются протесты из-за тарифов
В пятницу, 15 января, в ряде регионов Украины снова прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.
Витренко предлагает возобновить закупки газа в России
И.о. министра энергетики Юрий Витренко привел план, который по его мнению сможет разрешить кризис с энергноносителями. Одним из пунктов плана значится возобновление поставок газа из России.
Молодая жена показала последние фото Грачевского перед смертью
Вечером 14 января стало известно о смерти создателя детского юмористического журнала "Ералаш", а также его режиссера Бориса Грачевского. Супруга режиссера 36-летняя Екатерина Белоцерковская и мать их 8-месячного сына до последнего верила в выздоровления супруга.
Переболевшая раком Мика Ньютон опубликовала фото с больничной койки
Известная певица Мика Ньютон (наст. имя Оксана Грицай) порадовала новостью о своем теперешнем состоянии.
Леди Гага и Дженнифер Лопес выступят на инаугурации Джо Байдена
Леди Гага, которая вела кампанию за Байдена во время выборов, появившись с ним накануне президентских выборов в ноябре прошлого года, исполнит гимн.
2020-й год стал одним из самых жарких лет в истории метеонаблюдений
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтверждает, что предыдущее десятилетие стало самым жарким за все время метеонаблюдений, а 2020 год - одним из трех самых теплых лет в истории.