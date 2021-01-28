Итоги 28 января: новые протесты на Майдане, Рада снова отвергла Витренко, Януковичу объявили подозрение

Четверг, 28 января, запомниться сразу несколькими важными событиями.

"Телеграф" выбрал главные из них.

Так, 28 января, в центре Киева снова протестовали предприниматели, выступающие за упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей, а также отмену кассовых аппаратов.

Также народные депутаты уже второй раз провалили голосования по кандидатуре Юрия Витренко на должность министра энергетики Украины. По мнению эксперта Виктора Бобыренко, "бан" приоритетов Владимира Зеленского, который еще не определился, будет ли баллотироваться на должность президента во второй раз, в частности провал избрания Витренко, свидетельствует об отсутствии власти в руках Зеленского, которая на данный момент принадлежит олигархам Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому.

Кроме того, следователи ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу из-за так называемых харьковских соглашений, подписанных с Россией в 2010 году, согласно которым было увеличено численное присутствие Черноморского флота РФ в Украине, что послужило неким плацдармом для последующей аннексии Крыма.

Помимо этого, 53-летняя американская актриса канадского происхождения Памела Андерсон, известная по сериалу "Спасатели Малибу" вышла замуж за своего телохранителя.

Также 58-летняя Деми Мур неприятно удивила фанатов, показавшись на публике с лицом после неудачной пластики. А российский актер Василий Лановой находится в реанимации из-за коронавируса.