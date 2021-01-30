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Суббота, 30.01.2021
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Итоги дня 30 января: у "дворца Путина" нашелся владелец, голосование "СН" за исключение Дубинского
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Итоги дня 30 января: у "дворца Путина" нашелся владелец, голосование "СН" за исключение Дубинского

Итоги дня 30 января: у "дворца Путина" нашелся владелец, голосование "СН" за исключение Дубинского
Обновлено 21:00 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

30 января, в Украине зафиксировали 4 685 новых случаев коронавируса, что на 496 случаев меньше, чем сутки ранее.

Голосование за исключение Дубинского

Голосование за исключение Дубинского

Народные депутаты "Слуги народа" собрали 195 подписей в поддержку исключения Александра Дубинского из фракции. 

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В России нашли владельца "дворца Путина", ним оказался один из богатейших бизнесменов РФ Аркадий Ротенберг.

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В Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Холливуде (штат Флорида, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за вакантный титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Тревор Брайан - Бермейн Стиверн.

Погибла трансгендерная певица Sophie, которая работала с Мадонной и Charli XCX

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Умер основатель знаменитой британской группы The Animals

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Все по теме:

Коронавирус, Аркадий Ротенберг, Итоги дня, Александр Дубинский, Covid-19.
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