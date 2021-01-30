Итоги дня 30 января: у "дворца Путина" нашелся владелец, голосование "СН" за исключение Дубинского

Коронавирус в Украине

30 января, в Украине зафиксировали 4 685 новых случаев коронавируса, что на 496 случаев меньше, чем сутки ранее.

Голосование за исключение Дубинского

Народные депутаты "Слуги народа" собрали 195 подписей в поддержку исключения Александра Дубинского из фракции.

Российский миллиардер назвался владельцем дворца в Геленджике

В России нашли владельца "дворца Путина", ним оказался один из богатейших бизнесменов РФ Аркадий Ротенберг.

"Реал" дома сенсационно уступил середняку Примеры

"Реал" в рамках матча 21-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 принимал "Леванте".

Зинченко помог "Ман Сити" обыграть последнюю команду АПЛ

30 января, "Манчестер Сити" в рамках 21-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал "Шеффилд Юнайтед".

Непобедимый супертяж Брайан нокаутировал Стиверна в чемпионском бою

В Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Холливуде (штат Флорида, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за вакантный титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Тревор Брайан - Бермейн Стиверн.

Погибла трансгендерная певица Sophie, которая работала с Мадонной и Charli XCX

Шотландский музыкант, продюсер, певица, автор песен и диджей Софи Ксеон, более известная как Sophie, умерла в субботу, 30 января, в результате несчастного случая. Артистке было всего 34 года.

Умер основатель знаменитой британской группы The Animals

29 января ушел из жизни легендарный музыкант, гитарист и один из основателей известной группы The Animals Хилтон Валентайн. Мужчине было 77 лет.