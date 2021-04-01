Итоги 1 апреля: серия "ответок" России на обострение на Донбассе и рекорд смертей из-за коронавируса в Украине

Четверг, 1 апреля, в Украине ознаменовался несколькими важными событиями

Телеграф выбрал значимые из них.

Коронавирус в Украине

На утро, 1 апреля, зарегистрировали 17569 позитивных тестов украинцев на коронавирус. При этом от болезни умер 421 человек.

Реакция России и Зеленского на обострение на Донбассе

Президент Владимир Зеленский впервые высказался про шквал угроз России в адрес Украины, учитывая недавнее обострение и обстрел позиций ВСУ наемниками Путина под Шумами 26 марта и высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о разрушении Украины. Также не смог удержаться от комментариев пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков жестко пошел в отказ, рассуждая о возможности российских военных перебрасывать технику в зону военного конфликта на Донбассе.

СНБО соберется на очередное заседание

В повестке очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое состоится в пятницу, 2 апреля, будут рассматриваться до 10 вопросов.

"Конец жизни" Василенко

Украинская актриса Лиза Василенко, которая переехала в Москву и заселилась в TikTok-хаусе XO, призналась, что ее изнасиловал намного старший ее мужчина.

ДТП

В четверг, 1 апреля, в центре Москвы произошла жуткая авария - на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. На месте происшествия оказался скандальный российский блогер Эдвард Бил.