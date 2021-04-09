Итоги дня 9 апреля: арест яхты Медведчука, смерть мужа Елизаветы II

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки было обнаружено 19 676 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Арест яхты Медведчука

Суд арестовал яхту "ROMANCE 1", принадлежащую нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Стерненко отпустили под домашний арест

Одесский апелляционный суд удовлетворил ходатайство активиста Сергея Стерненко и отпустил его под домашний арест.

Умер муж Елизаветы II

9 апреля, в возрасте 99 лет скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II - принц Филипп.

Рэпер DMX скончался в 50 лет

DMX умер через неделю после сердечного приступа в больнице Уайт-Плейнс в Нью-Йорке в пятницу, 9 апреля.

Кароль поцеловала сама себя в новом клипе "Хороший парень"

Тина Кароль 9 апреля порадовала поклонников выходом нового клипа под названием "Хороший парень". Стоить отметить, что новый образ Народной артистки Украины немного озадачил ее фанов.

Обезьяна с чипом от компании Илона Маска действительно научилась играть в видеоигры

Компания Neuralink американского миллиардера Илона Маска подтвердила информацию о том, что им удалось имплантировать в мозг обезьяны чип и научить ее играть в видеоигры с помощью мыслей.