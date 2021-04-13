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Волка ноги кормят: в сети волна шуток из-за инициативы Зеленского с ликвидацией ОАСК

Волка ноги кормят: в сети волна шуток из-за инициативы Зеленского с ликвидацией ОАСК
15:14 Сегодня Телеграф

Украинцы неоднозначно отреагировали на законопроект, инициированный Владимиром Зеленским "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК).

Своим мнением на этот счет делятся в соцсетях.

Стоит отметить, что украинцы по-разному отнеслись к такой инициативе Зеленского: некоторые не скрывали смеха, другие – застыли в ожидании.

 

 

 

"Как говорит древняя пословица, волка ноги кормят. Суд может и ликвидируют, а волк в другом лесу овец стричь будет!","Нет смысла такого подхода к делам! Сразу видно, что это не его", "Не вижу смысла в таком подходе. Захватывает власть и берет взятки не суд, а судьи. Они должны быть привлечены к ответственности, а не отправлены по домам (а подозреваю, что даже не по домам, а по другим судам, где они продолжат вершить кривосудие)", - пишут в сети.

Отметим, что Зеленский решил ликвидировать суд из-за того, что он утратил доверие.

Напомним, что Вовк, известен своими решениями об отстранении Ульяны Супрун и отмене национализации "ПриватБанка". Также перед Новым годом Вовк "засветился" на вечеринке, организованной экс-нардепом Сергеем Киваловым, где детективы ему вручили повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд.

Как сообщал "Телеграф", буквально во вторник, 6 апреля, при получении 100 тысяч долларов сотрудники НАБУ задержали Юрия Зонтова, брата скандального Павла Вовка. Позже выяснилось, что Зонтов был ни один, а при обыске у него нашли обнаружили миллионы долларов, сотни тысяч евро и антиквариат.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Законопроекты, Владимир Зеленский, Павел Вовк, ОАСК.
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